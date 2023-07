The Exorcist: Deceiver, annunciata la data d'uscita a poche ore dal lancio del trailer di L'esorcista: Il credente

News Cinema

La trilogia del remake/reboot/sequel del celebre horror L'esorcista del 1973 occupa una data in calendario anche per il secondo capitolo.

Mentre circola da alcune ore online il primo trailer di L'esorcista: Il credente, arrivano subito novità sul suo sequel. Sì perché, qualora non ne foste ancora al corrente, la nuova versione del celebre horror L'esorcista del 1973 è di fatto una trilogia. Tra il remake e il sequel del capolavoro firmato da William Friedkin ben 50 anni fa, questa nuova produzione della Blumhouse mette a frutto la positiva esperienza con la trilogia finale di Halloween che tra il 2018 e il 2022 ha chiuso dignitosamente la storia di Laurie Strode e Michael Myers. Il bravo regista David Gordon Green passa dunque da un grande classico a un altro, nel suo personale percorso per il quale evidentemente il destino lo aveva scelto, nel ridare nuova vita ai film horror di un tempo con nuove versione rispettose e al contempo originali.

The Deceiver: quando esce il sequel de L'esorcista: Il credente?

Il 12 ottobre 2023 uscirà al cinema L'esorcista: Il credente, un film su cui c'è già una confidenza tale dei realizzatori da aver messo in cantiere altri due seguiti per sviluppare la storia come una trilogia. Sarà la giovanissima Lidya Jewett, a raccogliere l'eredità di Linda Blair che include anche, e soprattutto, la possessione demoniaca. Se la presenza dell'attrice è prevista anche nei sequel, non ci è dato saperlo. Intanto però è stata annunciata la data di uscita di The Exorcist: Deceiver (letteralmente, "l'ingannatore"), il cui arrivo nelle sale americane è previsto per il 18 aprile 2025.