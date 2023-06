The Enforcer: il trailer italiano ufficiale del thriller d'azione con Antonio Banderas e Kate Bosworth

News Cinema

Debutta in streaming il 9 giugno su varie piattaforme questo film diretto da Richard Hughes che vede Banderas nei panni di un sicario della mafia.

Vértice 360 Italia porta dal 9 giugno su varie piattaforme streaming italiane (come Prime Video, iTunes, Google Play e RakutenTV) un thriller d'azione che vede protagonista un insolito Antonio Banderas, qui nei panni di un killer della mafia di Miami. Il film si intitola The Enforcer ed è stato sceneggiato da W. Peter Iliff (quello che ha co-firmato i copioni del Point Break originale e del suo remake, oltre che film come Under Suspicion) e diretto da Richard Hughes, autore al suo esordio nel lungo dopo alcuni video musicali e dei cortometraggi.

Nel cast, oltre all'attore spagnolo, troviamo Kate Bosworth, 2 Chainz, Mojean Aria, Zolee Griggs e Natalie Burn.

Ecco il trailer italiano ufficiale e la trama di The Enforcer:





Un sicario della mafia di Miami (Antonio Banderas) deve sacrificare tutto per salvare una giovane donna che ha incontrato la persona sbagliata: il capo dell'organizzazione criminale per cui lavora. Il protagonista sarà costretto a utilizzare contatti e altre risorse meno ortodosse per salvare la ragazza e risolvere i suoi problemi.