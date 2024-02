The Devil's Bath: la videorecensione del film in concorso al Festival di Berlino 2024

News Cinema

Gli austriaci Veronica Franz e Severin Fiala presentano in competizione alla Berlinale numero 74 un film basato su eventi realmente accaduti che tenta la strada dell'elevated horror in stile A24 senza però essere davvero un horror, ma un racconto al femminile e femminista. La videorecensione di The Devil's Bath di Federico Gironi.

Autori di horror celebrati come Goodby Mommy e The Lodge, i registri austriaci Veronika Franz e Severin Fiala hanno presentato in concorso al Festival di Berlino 2024 il loro nuovo film, che si chiama The Devil's Bath.

Prodotto da Ulrich Seidl e interpretato nel ruolo da protagonista di Anja Plaschg, più nota con il nome d'arte che usa da musicista, Soap & Skin, The Devil's Bath è ambientato nell'Alta Austria degli anni attorno al 1750 e racconta la storia di una giovane donna che, sposa novella, inizia lentamente ma inesorabilmente a sprofondare in un disagio psicologico vicino alla depressione.

Alla base del film, alcuni fatti realmente accaduti in quegli anni: circa 400 casi di donne che, per evitare la dannazione eterna delle loro anime commettendo un suicidio, andarono volontariamente incontro a una condanna a morte, previa confessione, commettendo omicidi, spesso e volentieri con bambini come vittime.

Improntato a un naturalismo ossessivo e un po' pedante, venato di una serie di dettagli che vorrebbero virare all'horror ("elevated", ovviamente) la storia drammatica che racconta, The Devil's Bath è un film freddo e un po' cinico, vagamente sadico, che non trova una chiave chiara e precisa per raccontare la sua storia.

