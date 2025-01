The Demoness: il trailer dell'horror russo in lingua inglese su un demone predatore sessuale

News Cinema

Diretto da un regista russo e interpretato da attori russi, ma girato in inglese, arriverà presto in digitale e prossimamente in streaming The Demoness, un horror su una succuba che attende una coppia su un'isola in cerca di passione.

Sapete cos'è un succubo, o succuba? Si tratta di un demone androgino, le cui origini risalgono all'antica Roma, che seduceva uomini e donne per avere con loro rapporti sessuali, rendendoli schiavi della sua volontà (dalla parola deriva del resto l'espressione "essere succube, ovvero sottomeesso totalmente, a qualcuno".. Uno di questi demoni, non sappiamo per quali strade, è arrivato fino all'immaginario russo che lo mette al centro dell'horror The Demoness, diretto da Serik Beyseu, girato e recitato in inglese da attori russi, che in America uscirà in digitale l'11 febbraio. Per l'occasione è stato presentato il trailer del film, che è stato descritto come un incrocio tra Temptation Island e Jennifer's Body.

The Demoness: la trama e il cast

Come tutti i demoni, anche i succubi succhiano le energie dei viventi nutrendosi delle loro paure. In The Demoness, alcune coppie si recano in un apposito resort su un'isola per rinfocolare le loro sopite passioni. Al centro della storia ci sono Stacy e il suo ragazzo, che sono le prime vittime di un'entità malevola. Le immagini, con le maschere, le cerimonie notturne, l'ambiente rurale, richiamano ovviamente alla memoria decine di folk horror, ma la curiosità di vedere questo approccio russo al genere resta. Gli attori, tutti di discreta avvenenza, ci sono sconosciuti, ma per completezza di informazione vi diciamo che si chiamano Angelina Pakhomova, Victor Mikhaylov, Anton Rival, Polina Davydova, Paulina Vrublevska, Pierre Bourel, Nino Ninidze, Arthur Beschastny, Ksenia Pikalova e Vasiliy Evseev.