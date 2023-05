The Creator - teaser trailer e data d'uscita dello sci-fi di Gareth Edwards con John David Washington

News Cinema

Gareth Edwards - regista di Rogue One: A Star Wars Story - torna al genere sci-fi per raccontare l'eterna lotta fra androidi ed umani. Ecco dunque il teaser trailer di The Creator.

The Creator - sci-fi che sancisce il ritorno alla regia di Gareth Edwards - si mostra finalmente nel primo teaser trailer ufficiale. 20th Century Fox ha poi annunciato nelle scorse ore la data d'uscita del progetto, che debutterà nelle sale americane a partire dal 29 settembre - come indicato anche nel poster condiviso sui canali social della casa di produzione. Nel cast, spicca la presenza di John David Washington e di Allison Jenney.

The Creator - Trama e cast dello sci-fi di Gareth Edwards

Gareth Edwards torna dunque alla regia dopo sette anni - la sua ultima fatica, Rogue One: A Star Wars Story risale al 2016 - per raccontare una storia ambientata in un futuro distopico ed apocalittico. Un'intelligenza artificiale progettata per proteggere la razza umana decide di ribellarsi, scatenando caos e distruzione. Dopo alcuni anni, una guerra fra androidi ed umani sembra dunque inevitabile, anche se un soldato (John David Washington) decide di salvare e proteggere una bambina robot, l'ultima della sua specie, in grado di creare mondi immaginari e comunicare con le altre macchine. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli della trama ed anche il trailer si concentra soprattutto su scene che lasciano intendere la portata epica del progetto. The Creator promette dunque di essere uno spettacolo visivo e narrativo, con sequenze spettacolari e un'intensa riflessione sul rapporto uomo/macchina.



The Creator: Il Primo Trailer Italiano del Film - HD

Protagonista di The Creator è dunque John David Washington, che torna al genere sci-fi dopo aver preso parte a Tenet di Christopher Nolan, dove ha diviso il set con Robert Pattinson. Al suo fianco, si muove poi un cast all star, composto dai premi Oscar Allison Jenney e Ken Watanabe - rispettivamente per Tonya e L'ultimo samurai -, Gemma Chan - apparsa di recente nel cinecomic Marvel Eternals - e Ralph Ineson - la voce del Diavolo nella versione originale de L'esorcista del papa con Russell Crowe. Completa poi il cast l'esordiente Madeleine Yuna Voyles. Basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Edwards, il lungometraggio era stato presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, dove aveva conquistato i fan del regista proprio per la sua potenza visiva. In un periodo altalenante per il longevo franchise Star Wars, Edwards ha infatti diretto uno dei capitoli maggiormente apprezzati dagli spettatori, divenendo un punto di riferimento per il genere sci-fi. Non resta dunque che attendere per scoprire la data d'uscita italiana.