The Covenant: il film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal è su Prime Video

The Covenant - war movie targato Guy Ritchie - è stato distribuito nelle sale americane ad aprile 2023. Ancora inedito in Italia, il progetto è disponibile da oggi - 27 luglio - in esclusiva nel catalogo Prime Video. Scopriamo dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast, in cui spicca la presenza della star di Hollywood Jake Gyllenhaal.

The Covenant: Trama e cast e trailer del war movie con Jake Gyllenhaal

Il sergente John Kinley, durante il suo ultimo turno di servizio in Afghanistan, viene incaricato di esplorare alcune località insieme all'interprete Ahmed, originario del luogo e con un conto in sospeso con i talebani, che hanno ucciso suo figlio durante un attacco. Quando la loro unità cade vittima di un'imboscata, John viene però colpito e rimane gravemente ferito. Ahmed, quindi, decide di rischiare la propria vita pur di trarlo in salvo, riuscendo a sfuggire ai talebani rifugiandosi nel deserto. Tornato negli Stati Uniti, Kinley scopre però che all'interprete e alla sua famiglia non è stato garantito un passaggio sicuro per l'America. Pronto a ripagare il suo debito, John torna quindi nella zona di guerra, per trovare il suo amico prima che lo facciano i talebani.



The Covenant: Il Trailer Ufficiale del Film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal - HD

L'instancabile Guy Ritchie assolda quindi il veterano Jake Gyllenhaal - che torna al war movie dopo Jarhead, del 2005 - per una storia adrenalinica e tipicamente "americana", che trova proprio nel suo interprete il punto di forza principale. Al fianco della star, troviamo poi Dar Salim (Ahmed), Alexander Ludwig, Emily Beecham, Johnny Lee Miller ed Anthony Starr - conosciuti dal grande pubblico per le serie Elementary e The Boys. Ritchie tornerà poi a dirigere Gyllenhaal in un action movie di prossima uscita, privo ancora di un titolo ufficiale, in cui l'attore dividerà il set con Henry Cavill - già diretto da Ritchie in The Ministry of Ungentlemanly Warfare ed Operazione U.N.C.L.E - e con Eiza González - già sua collega in Ambulance di Michael Bay. Atteso per il 2024, The Ministry of Ungentlemanly Warfare è solamente uno degli ultimi progetti di Ritchie. Nei mesi scorsi ha infatti debuttato Operation Fortune - disponibile in Italia su Sky. Il cineasta è inoltre al lavoro sul remake in live action di Hercules, prodotto dai fratelli Russo, mentre il vociferato sequel di Aladdin appare ormai sempre più improbabile. The Covenant è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Ritchie - coinvolto nel progetto anche in qualità di produttore -, insieme a Ivan Atkinson e Matt Davies. Appuntamento dunque da oggi, su Prime Video.