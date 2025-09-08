The Conjuring - Il rito finale sfiora il record al boxoffice mondiale, primo anche al botteghino italiano del weekend
The Conjuring - Il rito finale, quarto atto della saga horror, ha messo a segno un incasso mondiale relativamente enorme all'uscita. Un successo anche al nostro botteghino italiano del weekend, con quasi 4 milioni di euro. Lo segue Material Love.
Con il solido risultato di The Conjuring - Il rito finale, horror di Michael Chaves con Patrick Wilson e Vera Farmiga, ricomincia sul serio la stagione al boxoffice italiano del weekend: le fonti Cinetel ci parlano di 3.964.000 euro raccolti in quattro giorni, meglio persino della partenza dei Fantastici 4: Gli inizi a fine luglio. Ma il quarto capitolo del Conjuring Universe (nono, contando gli spin-off), come sempre basato sulle presunte vere investigazioni paranormali dei coniugi Warren, è quasi record storico del genere in territorio americano: partito con 83 milioni di dollari, ha letteralmente raddoppiato le aspettative degli analisti, diventando il terzo miglior debutto della storia per un film horror negli USA, dietro ai 123 e ai 91 di IT, primo e secondo atto. Nel mondo intero, come sempre senza calcolare l'inflazione, è il secondo debutto più remunerativo per un horror, superato solo dai 190 milioni del primo IT: al momento The Conjuring - Il rito finale ha già totalizzato infatti 187 milioni di dollari, a fronte di un vociferato budget di 55, stando a Variety. In altre parole, è uscito da meno di una settimana ed già andato in pari, cominciando a portare guadagni alla Warner Bros., già contentissima della sua estate horror con Weapons (2.892.000 euro in Italia, 251.500.000 dollari nel mondo, costo sotto i 40 milioni).
Tornando al nostro boxoffice, c'è un altro esordio al secondo posto: è l'amara commedia romantica Material Love con Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. È il nuovo film di Celine Song, già autrice del pluricandidato agli Oscar Past Lives. Qui si racconta di un'agente di matchmaking per ricchi facoltosi: ne incontra uno (Pascal), proprio quando si riaffiaccia il sentimento per il suo ex (Evans). Ragione o sentimento? Partenza da 684.000 euro, nel mondo è sui 97.700.000 dollari. Ottimo, se il budget sui 20 milioni riportato da Deadline è affidabile.
Scende dalla prima alla terza posizione I Puffi - Il Film, nuovo reboot animato dei personaggi di Peyo, questa volta a cura della Paramount Animation: in Italia siamo a quota 2.324.000 euro (423.000 nel wekeend), nel mondo 117.375.000 dollari (ancora pochi per giustificare i quasi 60 di spesa).
Slitta dal secondo al quarto posto Troppo cattivi 2 della DreamWorks Animation: le avventure di Mr. Wolf e della sua banda di malviventi non troppo redenti raccolgono altri 260.000 euro e toccano i 3.040.000. L'esito mondiale è di 191 milioni di dollari: con 80 milioni di budget, è sul filo di lana del pari.
Chiude la top five la commedia nera I Roses, cadendo dalla terza posizione: Benedict Cumberbatch e Olivia Colman rimettono in scena il romanzo di Warren Adler già adattato da Danny DeVito nel 1989 con la coppia Douglas-Turner. La dissoluzione sadica di un matrimonio qui in Italia ha raccolto 818.000 euro (185.600 nel weekend). Nel mondo intero rastrella 32.284.300 dollari, ma non sappiamo quanto sia stato speso per realizzarlo.
Il box office completo del weekend