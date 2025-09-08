The Conjuring - Il rito finale sfiora il record al boxoffice mondiale, primo anche al botteghino italiano del weekend

News Cinema

The Conjuring - Il rito finale, quarto atto della saga horror, ha messo a segno un incasso mondiale relativamente enorme all'uscita. Un successo anche al nostro botteghino italiano del weekend, con quasi 4 milioni di euro. Lo segue Material Love.

Con il solido risultato di The Conjuring - Il rito finale, horror di Michael Chaves con Patrick Wilson e Vera Farmiga, ricomincia sul serio la stagione al boxoffice italiano del weekend: le fonti Cinetel ci parlano di 3.964.000 euro raccolti in quattro giorni, meglio persino della partenza dei Fantastici 4: Gli inizi a fine luglio. Ma il quarto capitolo del Conjuring Universe (nono, contando gli spin-off), come sempre basato sulle presunte vere investigazioni paranormali dei coniugi Warren, è quasi record storico del genere in territorio americano: partito con 83 milioni di dollari, ha letteralmente raddoppiato le aspettative degli analisti, diventando il terzo miglior debutto della storia per un film horror negli USA, dietro ai 123 e ai 91 di IT, primo e secondo atto. Nel mondo intero, come sempre senza calcolare l'inflazione, è il secondo debutto più remunerativo per un horror, superato solo dai 190 milioni del primo IT: al momento The Conjuring - Il rito finale ha già totalizzato infatti 187 milioni di dollari, a fronte di un vociferato budget di 55, stando a Variety. In altre parole, è uscito da meno di una settimana ed già andato in pari, cominciando a portare guadagni alla Warner Bros., già contentissima della sua estate horror con Weapons (2.892.000 euro in Italia, 251.500.000 dollari nel mondo, costo sotto i 40 milioni).