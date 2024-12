The Christophers: riprese imminenti per il nuovo film di Steven Soderbergh con Ian McKellen e James Corden

News Cinema

Mentre aspettiamo ancora il suo Presence, Steven Soderbergh si appresta a girare a Londra il suo nuovo film. Si intitola The Christophers e nel cast ci sono Ian McKellen e James Corden. Vediamo di cosa si tratta.

Mentre in Italia attendiamo ancora l'uscita di Presence, Steven Soderbergh è già pronto a girare il film successivo, come annuncia Deadline. Si tratta di The Christophers, di cui il regista inizierà le riprese a Londra a febbraio, con un cast che comprende Ian McKellen, Michaela Coel e James Corden nel cast. Vediamo cosa si comosce in dettaglo di questo nuovo progetto del prolifico e sempre interessante autore, che ha anche un altro film (lo spy thriller Black Bag con Michael Fassbender e Cate Blanchett) in post-produzione.

The Christophers: cosa sappiamo del nuovo film di Steven Soderbergh

Secondo le prime informazioni. The Christophers è una dark comedy, con al centro i figli da tempo allontanatisi, di un artista, che assumono un falsario per fargli completare le sue opere non finite, in modo da poterle "scoprire" e vendere dopo la sua morte. Soderbergh, dopo aver annunciato il suo ritiro nel 2013, è tornato a pieno ritmo dal 2017, realizzando in media un film o una serie tv all'anno. Negli ultimi sei anni ha realizzato ben 8 film di vario genere, quasi sempre di buon livello. C'è davvero da ammirare la sua creatività e il suo amore per il cinema.