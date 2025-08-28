The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage

News Cinema

È vagamente ispirato a San Giuseppe il falegname che un Nicolas Cage dalla chioma fluente interpreta in The Carpenter's Son, film dell'orrore che racconta, seppur con diverse licenze poetiche, l'infanzia di Gesù. Oggi è stato diffuso il teaser trailer.

Ci lascia presagire orrore, altissima tensione e qualcosa di terribile che di sicuro accadrà il teaser trailer di The Carpenter's Son, che è stato definito a ragione un horror biblico e che riporta l'attore a cimentarsi in un genere che gli è caro e che ha frequentato con una certa regolarità, specialmente negli ultimi anni. Dalle immagini promozionali che sono appena state diffuse non si capisce con chiarezza che il falegname che Cage interpreta abbia qualcosa a che fare con San Giuseppe e che il film racconti, seppur in una maniera tutta particolare, l'infanzia di Gesù, ma sappiamo che così è e ci aspettiamo qualcosa di molto molto originale nonché folle.

The Carpenter's Son: Il Teaser Trailer del Film con Nicolas Cage - HD

The Carpenter’s Son: cosa sappiamo dell'horror con Nicolas Cage

Come spiega Screen Rant, The Carpenter's Son vede protagonista una famiglia ed è ambientato in Egitto quando questo faceva parte dell'Impero Romano. Il film, in particolare, si concentra su un figlio chiamato genericamente The Boy e impersonato da Noah Jupe. The Boy non si fida del suo guardiano, conosciuto invece come The Carpenter (in italiano Il Falegname). The Boy ha infatti un grande potere e si ribella a The Carpenter, dando inizio a una serie indicibile di orrori.

Questa sinossi è piuttosto sibillina, e se proprio siete curiosi o semplicemente alla ricerca di un po' di chiarezza, potete sempre leggere "Il Vangelo di Tommaso", che tra l'altro è uno dei vangeli apocrifi più interessanti e che, sempre secondo quanto scrive Screen Rant, ha ispirato il film.

Nel cast di The Capenter's Son c'è anche la musicista e ballerina britannica FKA Twigs, che interpreta un personaggio chiamato The Mother. Il film non ha ancora una data di uscita, anche se la Magnolia Pictures (che produce) ha dichiarato che arriverà nelle sale entro la fine dell'anno domini (AD) 2025.