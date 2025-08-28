TGCom24
Home | Cinema | News | The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage
Schede di riferimento
The Carpenter's Son
Anno: 2025
The Carpenter's Son
News Cinema

The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage

Carola Proto

È vagamente ispirato a San Giuseppe il falegname che un Nicolas Cage dalla chioma fluente interpreta in The Carpenter's Son, film dell'orrore che racconta, seppur con diverse licenze poetiche, l'infanzia di Gesù. Oggi è stato diffuso il teaser trailer.

The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage

Ci lascia presagire orrore, altissima tensione e qualcosa di terribile che di sicuro accadrà il teaser trailer di The Carpenter's Son, che è stato definito a ragione un horror biblico e che riporta l'attore a cimentarsi in un genere che gli è caro e che ha frequentato con una certa regolarità, specialmente negli ultimi anni. Dalle immagini promozionali che sono appena state diffuse non si capisce con chiarezza che il falegname che Cage interpreta abbia qualcosa a che fare con San Giuseppe e che il film racconti, seppur in una maniera tutta particolare, l'infanzia di Gesù, ma sappiamo che così è e ci aspettiamo qualcosa di molto molto originale nonché folle.

The Carpenter’s Son: cosa sappiamo dell'horror con Nicolas Cage

Come spiega Screen Rant, The Carpenter's Son vede protagonista una famiglia ed è ambientato in Egitto quando questo faceva parte dell'Impero Romano. Il film, in particolare, si concentra su un figlio chiamato genericamente The Boy e impersonato da Noah Jupe. The Boy non si fida del suo guardiano, conosciuto invece come The Carpenter (in italiano Il Falegname). The Boy ha infatti un grande potere e si ribella a The Carpenter, dando inizio a una serie indicibile di orrori.
Questa sinossi è piuttosto sibillina, e se proprio siete curiosi o semplicemente alla ricerca di un po' di chiarezza, potete sempre leggere "Il Vangelo di Tommaso", che tra l'altro è uno dei vangeli apocrifi più interessanti e che, sempre secondo quanto scrive Screen Rant, ha ispirato il film.

Nel cast di The Capenter's Son c'è anche la musicista e ballerina britannica FKA Twigs, che interpreta un personaggio chiamato The Mother. Il film non ha ancora una data di uscita, anche se la Magnolia Pictures (che produce) ha dichiarato che arriverà nelle sale entro la fine dell'anno domini (AD) 2025.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Carpenter's Son
Anno: 2025
The Carpenter's Son
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
De Noche, il film abbandonato da Joaquin Phoenix torna in pista con Pedro Pascal
news Cinema De Noche, il film abbandonato da Joaquin Phoenix torna in pista con Pedro Pascal
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Agosto, in prima serata
Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere
news Cinema Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere
Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
news Cinema Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
news Cinema I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
news Cinema I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
news Cinema Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
news Cinema I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
A Lonely Place to Die
Left Behind - La profezia
PPZ - Pride and Prejudice and Zombies
Volo Pan Am 73
L'aereo più pazzo del mondo... sempre più pazzo
Il giardino dei Finzi Contini
Sotto il sole di Riccione
Elysium
Facile preda
Sotto il Sole di Amalfi
Fuga dal pianeta Terra
McFarland, USA
Film stasera in TV