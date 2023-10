The Burial, Jamie Foxx è un avvocato inarrestabile su Prime Video

News Cinema

Jamie Foxx interpreta un avvocato brillante in The Burial, la cui storia si ispira a fatti realmente accaduti ed è ora disponibile su Prime Video.

Jamie Foxx è un avvocato inarrestabile in The Burial, legal drama in arrivo su Prime Video il 13 ottobre 2023 e ispirato ad una storia vera. Diretto da Maggie Betts e scritto a più mani insieme a Doug Wright, la trama si basa su un articolo del New York Times scritto da Jonathan Harr. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto 2023, il film include nel cast anche Tommy Lee Jones, Bill Camp, Pamela Reed, Amanda Warren e Andrea Frankle.

The Burial, Jamie Foxx è un avvocato inarrestabile per Prime Video

La storia raccontata in The Burial è quella di un avvocato brillante. Il suo nome è William E. Gray. Interpretato proprio da Jamie Foxx, e viene assunto da Jeremiah Joseph O’Keefe per raggiungere un obiettivo ambizioso. Proprietario di un’impresa di pompe funebri, O’Keefe ha intenzione di fare causa a Ray Loewen, ma perché? Jeremiah Joseph O’Keefe ha 75 anni e vorrebbe andare in pensione, lasciando la sua compagnia nelle mani dei figli, ma a causa dei debiti accumulati è costretto a vendere una parte della sua azienda ad una compagnia di assicurazioni guidata per l’appunto da Ray Loewen. Scaltro e spietato uomo d’affari, quest’ultimo cerca di trarre il massimo profitto da quell’accordo tentando di raggirare O’Keefe. Proprio per evitare il peggio, il proprietario dell’impresa funebre assume un nuovo avvocato, Willie E. Gary, che non si perde d’animo nonostante la spigolosità del caso. In un’intervista ai microfoni di People, la regista Maggie Betts ha commentato il casting di Jamie Foxx per rappresentare l’inarrestabile ed irriverente avvocato:

Il vero Willie Gary ha una personalità enorme, più grande della sua vita, e sapevo che Jamie aveva il talento, il carisma e la gamma per portare sullo schermo questo personaggio complesso e sfaccettato. Era perfetto per il ruolo, e ha portato molta più umanità e vulnerabilità al personaggio di quanto mi sarei mai aspettata, come regista, è stato molto eccitante lavorare con lui.

Trattandosi di una storia ispirata a fatti realmente accaduti, The Burial fa riferimento a quanto accaduto al vero Jeremiah Joseph O’Keefe, che negli Anni ’90 ha trascinato in tribunale un colosso del settore. Riuscirà a vincere la causa? Bisognerà guardare il film per scoprire com’è andata!