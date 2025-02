The Brutalist, Adrien Brody contro le polemiche sull'IA: "Nessuna tecnologia usata per strappare lavoro alle persone"

News Cinema

Anche Adrien Brody, come il regista Brady Corbet, contestualizza le frasi del montatore ungherese di The Brutalist, film pluricandidato agli Oscar: l'IA non ha sostituito di certo la sua voce o quella di altri membri del cast.

Con ben dieci candidature all'Oscar 2025, The Brutalist con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce, diretto da Brady Corbet, è uno dei film favoriti nei prossimi Academy Awards, che si consegneranno il 2 marzo. L'unica ombra sul lungometraggio, al cinema dal 6 febbraio, è arrivata nelle ultime settimane, quando alcune dichiarazioni del montatore Dávid Jancsó hanno tirato in ballo l'uso di IA, per ritoccare le pronunce ungheresi dei protagonisti in determinate sequenze, e in altre soluzioni visive minori. Si è alzato un piccolo polverone, che Corbet ha già provato a contenere. Ora lo fa il protagonista Brody, ospite del Little Gold Men podcast di Vanity Fair. Leggi anche The Brutalist, il regista difende il cast e minimizza l'uso dell'IA

Adrien Brody e l'IA in The Brutalist: "Tipico processo di post-produzione, la sappiamo tutti la verità"

Interprete di un architetto ungherese che cerca di rifarsi una vita negli USA dopo il nazismo, Adrien Brody difende The Brutalist dalle polemiche sull'uso non dichiarato dell'IA, per la pronuncia del suo e di altri personaggi. Come già aveva fatto il regista Corbet prima di lui, limita la cosa a minime lavorazioni in post-produzione di ritocco. Di certo, è la loro recitazione che regge i personaggi. Adrien dice:

Mi rendo conto che viviamo in un'epoca in cui il solo riferimento all'IA attiva qualcosa. E viviamo sfortunatamente in un'eooca in cui ci si appropria indebitamente delle cose su internet, molto facilmente. Vorrei che la gente comprendesse meglio contesto, fatti e circostanze. [...] Sono felice che Brady sia riuscito a chiarire molte cose nelle sue dichiarazioni. Prima di tutto, io sono figlio di Ungheresi e sono cresciuto ascoltando quella lingua a casa mia. Ho persino integrato nel dialogo ungherese delle parolacce che non c'erano nel copione. Naturalmente, il suo processo di post-produzione ha riguardato solo poche frasi parlate in ungherese. Niente del dialetto è stato alterato: è tutto il frutto di un sacco di lavoro duro con la nostra meravigliosa dialect coach, Tanera Marshall. Abbiamo sfacchinato davvero tanto, lo sappiamo tutti. [...] Brady è un regista molto sensibile e riflessivo. Non è stata implementata alcuna tecnologia che sottragga lavoro alle persone. È un tipico processo di post-produzione, credo che la verità la sappiamo tutti.