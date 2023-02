The Brave and the Bold, il prossimo film DCU punta tutto su Robin

News Cinema

Robin è il protagonista di The Brave and the Bold, uno dei nuovi film annunciati da James Gunn come parte del suo DCU e che lancerà il nuovo Batman.

James Gunn ha finalmente condiviso con i fan dell’universo DC cosa bolle in pentola. Dopo aver occupato la sedia di co-presidente insieme a Peter Safran e aver abbattuto alcune delle colonne portanti riconosciute fino ad ora, James Gunn è pronto per la rivoluzione. Nel corso di una conferenza stampa dedicata, il regista di Guardiani della Galassia ha annunciato che presto sarà realizzato anche un film con protagonista Robin. Si intitola The Brave and the Bold e promette di allargare il focus sul team di Batman.



The Brave and the Bold, Robin protagonista di un nuovo film DC

Basato sull’iconico fumetto di Grant Morrison, The Brave and the Bold sarà un grande punto di partenza per introdurre Batman nella nuova fase DC. James Gunn e Peter Safran non hanno intenzione di tranciare Matt Reeves dall’universo dell’Uomo Pipistrello, così come Robert Pattinson che lo ha interpretato nel primo The Batman. Ma Damian Wayne parallelamente avrà un ruolo indispensabile per lanciare Batman nella Fase 1 del DCU.

Questa è l’introduzione del Batman nel DCU. Non è Robert Pattinson, non è Ben Affleck. Con Robert stiamo lavorando su The Batman 2 insieme a Matt Reeves. Ben Affleck invece vuole far parte del team che si occuperà di mettere insieme i pezzi. Vuole dirigere uno dei nostri progetti e siamo felici di accontentarlo. Ma questa è una storia su Damian Wayne, il vero figlio di Batman che non sapevamo esistesse per i primi 8-10 anni della sua vita. È cresciuto come un piccolo delinquente, è un teppista ed è il mio Robin preferito, basato sui fumetti di Grant Morrison che è una delle mie serie preferite di Batman. Stiamo mettendo tutto insieme proprio in questo momento.

Pare quindi che The Brave and the Bold partirà dai fumetti di Grant Morrison per dipingere il personaggio di Robin, cresciuto senza un padre e avviato all’attività criminale. Il film permetterà a padre e figlio di ricongiungersi. Peter Safran ha poi aggiunto che la pellicola coinvolgerà altri membri della Bat-Family. “Si tratta di un lungometraggio, quindi presenterà altri membri della famiglia allargata dei pipistrelli. Sentiamo che sono stati esclusi dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo”.