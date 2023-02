The Boogeyman: ecco il primo trailer italiano dell'horror tratto da Stephen King

News Cinema

Arriverà il primo giugno al cinema The Boogeyman, horror tratto da una delle storie più paurose di Stephen King, di cui è appena uscito il trailer italiano.

Arriverà al cinema il primo giugno, distribuito da The Walt Disney Company Italia, l'horror The Boogeyman, tratto da uno dei più paurosi racconti di Stephen King, incentrato su una delle più comuni paure infantili, quella dell'Uomo Nero o Baubau, il mostro che si nasconde nell'armadio della camera da letto. A dirigere il film è Rob Savage e nel cast ci sono Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian. E finalmente è arrivato il trailer ufficiale italiano.



The Boogeyman: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Boogeyman, il racconto e la trama del film

The Boogeyman è stato pubblicato nel 1973 sulla rivista Cavalier, e nel 1978 è stato incluso nella raccolta di Stephen King "A volte ritornano". Da noi il titolo è Il Baubau. La storia si svolge nello studio di uno psichiatra a cui un uomo racconta la convinzione che i suoi tre bambini siano stati uccisi dalla creatura mostruosa del titolo. La trama del film si discosta dall'origine ed è la seguente: "La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime"