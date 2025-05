The Beekeeper 2, arriva il sequel dell'action con Jason Statham, questa volta ci pensa Amazon

News Cinema

Saranno gli Amazon MGM Studios a finanziare per 50 milioni di dollari The Beekeeper 2 con Jason Statham, sequel di uno dei suoi film più apprezzati dal pubblico (e anche dalla critica). Quando iniziano le riprese?

The Beekeeper 2 si avvicina, in tempi relativamente brevi: l'action con Jason Statham aveva già un regista, ma ora ha anche la major che si occuperà di finanziare il progetto Miramax per 50 milioni di dollari e distribuirlo. Parliamo degli Amazon MGM Studios, che lo porteranno al cinema "in territori selezionati": l'espressione suggerisce che in altri potrebbe anche prendere la via dello streaming. Timo Tjahjanto era stato già scelto come regista, ereditando la sedia da David Ayer. Leggi anche The Beekeeper, un record nella carriera di Jason Statham, davvero inaspettato!

The Beekeeper 2 prosegue uno degli ultimi successi di Jason Statham