The Beast Within: il trailer dell'horror con Kit Harington lupo mannaro

Dopo aver affrontato i draghi ne Il trono di spade, Kit Harington ha a che fare con altre creature mitiche, i lupi mannari, nell'horror The Beast Within. Ecco il trailer.

Se ci chiedessero qual è la nostra creatura fantastica preferita non avremmo dubbi: il lupo mannaro. Per questo ogni volta che il cinema dell'orrore si occupa dei figli della luna piena non possiamo che esserne felici, anche se raramente questi film arrivano sui nostri schermi. Questo The Beast Within, la bestia interiore, forse lo farà, visto che il protagonista è Kit Harington, il popolare attore inglese che nel Trono di spade si trovava in mezzo ai draghi e qua, addirittura, è un uomo che porta con sé la maledizione del plenilunio e minaccia la sua stessa famiglia. Questo intanto è il trailer originale.

The Beast Within: la trama e il cast

Questa la trama di The Beast Within: "Dopo che una serie di strani eventi la portano a interrogarsi sulla vita isolata della sua famiglia in un'area fortificata all'interno delle foreste inglesi, Willow, 10 anni, segue i genitori in uno dei loro segreti viaggi notturni nel cuore dell'antica foresta. Ma dopo aver assistito alla terribile trasformazione del padre, viene anch'essa intrappolata nell'oscuro segreto ancestrale che hanno cercato così disperatamente di nasconderle". Nel cast del film diretto da Alexander J. Farrell al suo debutto, oltre a Kit Harington ci sono Ashleigh Cummings, James Cosmo, Caoilinn Springall, Miriam Arabella Maslin e Adam Basil.