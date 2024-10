The Beast di Bertrand Bonello arriva finalmente al cinema: ecco il trailer italiano del film

News Cinema

Annunciata la data d'uscita nei cinema italiani del film interpretato da Léa Seydoux e George MacKay, nuovo lavoro di uno dei più interessanti e visionari registi contemporanei. Ecco il trailer di The Beast.

Il distributore I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection hanno annunciato la data d'uscita ufficiale nei cinema italiani di The Beast, il nuovo film di Bertrand Bonello, uno dei più interessanti, provocatori e visionari autori del cinema contemporaneo.

Presentato in concorso a Venezia 2023, The Beast debutterà in sala dal 21 novembre, dopo un'anteprima prevista per venerdì 1° novembre al Cinema Centrale a Lucca Comics & Games 2024, dove Bonello sarà protagonista di un panel sull'intelligenza artificiale e le applicazioni nel mondo del cinema e dell'animazione assieme a Lorenzo LRNZ Ceccotti, fumettista, illustratore e designer italiano di fama internazionale.

Romance distopico liberamente ispirato al racconto "La bestia nella giungla" di Henry James del 1903, The Beast racconta infatti di futuro prossimo in cui domina l’intelligenza artificiale e le emozioni sono considerate nocive. In quel mondo il personaggio di Gabrielle (interpretato da Léa Seydoux) deve purificare il suo subconscio mettendo ordine in tutte le sue vite passate e spera, così facendo, di eliminare anche il dolore causato dalle storie d’amore vissute in cui si innamora continuamente di diverse incarnazioni di Louis (George MacKay), il suo grande amore.

Qui di seguito il trailer e il poster italiani ufficiali di The Beast.



The Beast: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux e George MacKay - HD



In un futuro prossimo in cui l’intelligenza artificiale regna suprema, le emozioni umane sono bandite. Per liberarsene e purificare il proprio DNA, Gabrielle accetta di sottoporsi a una procedura che la porta a rivivere le sue vite passate. Tutte sono accomunate da due costanti: l’incontro con Louis, l’amore della sua vita, e una sorta di premonizione, il timore continuo di un’imminente catastrofe, una minaccia che attende di colpire come una bestia in agguato nella giungla. Il maestro Bertrand Bonello rilegge Henry James in un’opera visionaria, potente e contemporanea, una storia d’amore che trascende passato, presente e futuro con Léa Seydoux e George Mackay.