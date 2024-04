The Beach Boys: il favoloso e nostalgico trailer del documentario sui Beach Boys in arrivo a maggio su Disney+

News Cinema

Il 24 maggio debutterà su Disney+ il documentario The Beach Boys, che racconta, attraverso immagini inedite e interviste, la parabola della band californiana ancora oggi molto amata. Del film è uscito lo scanzonato trailer.

Arriverà sulla piattaforma Disney + il 24 maggio un documentario sui Beach Boys intitolato semplicemente The Beach Boys, diretto da Frank Marshall e Thom Zimny e scritto da Mark Monroe, ma questo lo sapevamo già. La novità del giorno è il trailer del film, che ci permette di tornare nella California degli anni '60 e '70, fra le spiagge, i surfisti e le ragazze in bikini, e di conoscere la band che con le sue canzoni ha incarnato il sogno americano. Geni delle armonie vocali, i Beach Boys si sono mossi tra il pop e il rock, per poi cimentarsi in un genere più sofisticato che accoglieva suggestioni orientali e psichedelia, e che fu fortemente voluto dal leader Brian Wilson, intenzionato a rivaleggiare con i Beatles, a cui sempre più spesso i Boys venivano paragonati.

The Beach Boys: il trailer

Il trailer di The Beach Boys ci permette davvero di guardare al gruppo a cui dobbiamo ad esempio "Surfin' USA" da una prospettiva nuova, perché nel documentario troviamo materiale inedito e prezioso. Ci sono innanzitutto le interviste ai componenti originali della band, e quindi Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks e Bruce Johnston. Non mancano le testimonianze di chi è arrivato dopo, nella fattispecie Blondie Chaplin e Ricky Fataar. Si vedranno anche lo storico del rock & Roll Josh Kun e la star musicale Janelle Monáe.

Il 24 maggio sarà disponibile in streaming anche la colonna sonora del doc. The Beach Boys ha colpito favorevolmente Brian Wilson. Ecco il suo commento:

Sono super felice del modo in cui è venuto il documentario. Hanno fatto un lavoro sorprendente. Il film mi ha davvero riportato indietro ai giorni trascorsi insieme ai ragazzi, al divertimento e alla musica di allora, e ovviamente a quelle incredibili armonie.