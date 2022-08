The Batman, su Infinity+ in streaming il Bruce Wayne di Robert Pattinson

News Cinema

Arriva in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile, The Batman, il film col quale il regista Matt Reeves ha lanciato un cupissimo Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson.

The Batman con Robert Pattinson è disponibile in streaming su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile al canale della piattaforma. Il film diretto e in parte scritto da Matt Reeves ha rilanciato Bruce Wayne in chiave potentemente noir e cupa, con una piccola epopea criminale che ha portato il lungometraggio a incassare oltre 770 milioni di dollari. The Batman vede nel cast anche Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (il boss Carmine Falcone), Jeffrey Wright (il commissario Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (il Pinguino). Guarda The Batman su Mediaset Infinity

The Batman, la trama del cinecomic DC e Warner

The Batman non è impostato come un'origin story: entriamo infatti nella storia del Cavaliere Oscuro in medias res, quando Bruce ha già iniziato da qualche tempo le sue scorribande notturne da giustiziere. Qualcuno sta eliminando però uno dopo l'altro membri di spicco dell'elite di Gotham City: è l'Enigmista, che avvia un gioco con Batman, suggerendogli che le sue apparentemente irreprensibili vittime avessero qualcosa da nascondere. Quel che è peggio, sembra che il caso abbia legami anche con la stessa famiglia Wayne, un passato che per un tormentato Bruce passa anche dalla vendetta. Fino a che punto fidarsi di personaggi come Selina Kyle, il Pinguino e Carmine Falcone?

The Batman, le intenzioni del regista Matt Reeves

Matt Reeves si è fatto apprezzare come regista di Apes Revolution e The War - Il pianeta delle scimmie, film di fantascienza e di avventura che hanno mostrato un respiro epico e drammatico particolare. Con l'aiuto alla sceneggiatura di Peter Craig (Bad Boys for Life, The Town) è andato alla ricerca dell'anima "gialla" del personaggio creato nel 1939 da Bob Kane: è dopotutto un detective, come ha spiegato a MovieMaker Magazine ed Esquire:

L'idea è che siamo in posto corrotto, cerchi di nuotare controcorrente per combatterlo e fare la differenza, è la quintessenza di Batman. E al centro di queste storie noir c'è sempre il detective, no? Ecco perché è "il più grande detective del mondo". Questa storia, oltre a essere quasi un horror, un thriller, un film d'azione, nell'anima è anche praticamente un giallo. [...]

Mentre scrivevo ascoltavo i Nirvana e c'era qualcosa in quella canzone da "Nevermind", "Something in the way", che è nel primo trailer, parte della voce di quel personaggio. Ho riflettuto: "Come presentiamo Bruce Wayne in un modo inedito?" Ho cominciato a pensare: "E se dopo la tragedia questa persona fosse diventata così reclusa che non si capisce cosa stia facendo? Una sorta di reietto, un ingestibile, un tossicodipendente? La verità è che lui è dipendente da una droga: ha una dipendenza dalla vendetta. È un Batman Kurt Cobain.