The Batman: Robert Pattinson e la "voce atroce" che aveva dato al personaggio

Prima di trovare il giusto tono per il personaggio di Batman nel film di Matt Reeves, Robert Pattinson ha raccontato a Jimmy Kimmel di avere fatto un esperimento sulla voce, rivelatosi disastroso.

La maggioranza degli spettatori italiani vedrà sicuramente The Batman doppiato, per cui come sempre accade con le interpretazioni degli attori stranieri, non potrà rendersi conto del lavoro fatto dal protagonista Robert Pattinson su quella che è una delle caratteristiche fondamentali del personaggio al cinema: la voce. Chi lo vedrà in inglese, però, sappia che ha rischiato di trovare un Batman sussurrante, almeno a quanto ha raccontato Pattinson a Jimmy Kimmel durante un'ospitata nel suo show. Del resto, per fare suo un personaggio iconico, un attore giustamente cerca di adattarlo a sé, anche se non sempre gli esperimenti vanno a buon fine.

Robert Pattinson e la "voce atroce" per The Batman

Ospite dello show di Jimmy Kimmel prima dell'uscita di The Batman (il 4 marzo in America, il 3 marzo in Italia), Robert Pattinson ha raccontato di aver provato a dare al personaggio una voce "radicalmente diversa" rispetto al tono basso e rauco che i precedenti interpreti di Batman gli avevano dato. Da lì l'idea di cambiarla: "Tutti fanno questa voce roca e profonda e ho pensato di fare il contrario... mi sono detto che l'avrei fatta "sussurrata". E l'ho fatto per le prime due settimane, ma era assolutamente atroce e mi hanno detto di smettere di farlo"

.Alla fine si è adattato a una voce più tradizionale, ma in seguito ha saputo di non essere stato l'unico a sperimentare in questo senso. Lo ha fatto anche Christian Bale in Batman Begins: "Se ascoltate il primo teaser trailer di Batman Begins - ha continuato Pattinson - potete sentire la voce originale. L'ho scoperto solo un paio di settimane fa".

Ad ogni modo gli esperimenti servono proprio a trovare una sintonia col personaggio, perché "quando indossi il costume, devi parlare in un certo modo". E Batman è un "supereroe" che possiede una certa gravitas, effettivamente. Nel corso dell'incontro, Pattinson ha anche raccontato delle prime conversazioni avute con Matt Reeves, che gli aveva descritto il suo Batman un po' come Kurt Cobain, e di esser rimasto sorpreso perché lui si immaginava Bruce Wayne esattamente in modo opposto. A quel punto Pattinson ha provato a far vestire il personaggio in stile grunge, ma a Reeves non è piaciuto. Insomma, ha concluso Kimmel, suscitando la risata dell'attore, "hai avuto un sacco di pessime idee all'inizio". A vedere Robert Pattinson in azione in questa nuova versione, con o senza la sua voce, comunque manca poco, e intanto questo è il trailer di The Batman.