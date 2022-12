The Batman: la sceneggiatura finalmente è online, ed è gratis

News Cinema

La sceneggiatura di The Batman, scritta da Matt Reeves e Peter Craig, è disponibile online. È gratuita e stranamente breve, e quindi la si può leggere tutta d’un fiato, a condizione che si conosca l’inglese.

Come regalo di Natale appena fuori tempo massimo, ecco che arriva, per tutti i fan del Cavaliere Oscuro e di Robert Pattinson, la sceneggiatura di The Batman. Se possiamo leggerla per intero, ovviamente in inglese, è per merito di Deadline, e la cosa bella è che non bisogna sborsare nemmeno un Euro o un dollaro per averla a disposizione virtualmente. Per gli amanti del cartaceo non sarà come vincere alla lotteria, ma anche loro saranno contenti di leggere, invece di sfogliare, l'opera di Matt Reeves e di Peter Craig.

La sceneggiatura di The Batman: un'opera rivoluzionaria

Se tutti conosciamo Matt Reeves, che prima di The Batman ha diretto Cloverfield e i due film della saga del Pianeta delle scimmie, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie, forse ad alcuni non dirà nulla il nome Peter Craig, ma sappiate che è un personaggio piuttosto noto. A lui dobbiamo per esempio il copione di The Town di Ben Affleck e il soggetto di Bad Boys for Life. Sono inoltre sue le sceneggiature di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 e Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2. Infine il nostro ha all’attivo il soggetto di Top Gun: Maverick.

La cosa da notare a proposito del copione di The Batman è che è lungo solamente 129 pagine, che per un film di 3 ore sono davvero poche. Significa che le scene d’azione hanno avuto un grandissimo peso e che il cinecomic è attraversato da pochi dialoghi. Arrivato settimo nella (parziale) classifica dei film che quest'anno hanno incassato di più, The Batman ha rivoluzionato la figura del supereroe con il costume da pipistrello, rendendolo un uomo cupo, dolente, sulle prime svogliato, ispirato in parte a Kurt Cobain deiNirvana e che si muove in una Gotham City corrotta. Tutto ciò ha reso The Batman un noir, influenzato in parte da Hitchcock e in parte dai film della New Hollywood.