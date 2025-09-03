TGCom24
The Batman, Jeffrey Wright e il suo Jim Gordon: "Polemiche sul mio casting? Razzista e stupido"
News Cinema

The Batman, Jeffrey Wright e il suo Jim Gordon: "Polemiche sul mio casting? Razzista e stupido"

Domenico Misciagna

Jeffrey Wright è pronto a tornare come Commissario Gordon in The Batman 2 al fianco di Robert Pattinson. In un'intervista con Collider ha discusso delle polemiche sul suo casting, legate al colore della pelle. E ribadisce l'importanza dell'evoluzione di un mondo nato nel 1939.

The Batman, Jeffrey Wright e il suo Jim Gordon: "Polemiche sul mio casting? Razzista e stupido"

Le riprese di The Batman 2 sono state collocate all'inizio del 2026, per un'uscita del film con Robert Pattinson nell'ottobre 2027. Sicuramente tornerà nel cast Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, illo tempore attaccato come al solito per un casting teoricamente "irrispettoso" e/o "woke" per il colore della sua pelle. In un'intervista col Collider l'attore è tornato a malincuore sulla questione, aggiungendo però anche importanti considerazioni sull'evoluzione che questi personaggi e questi mondi così antichi devono giocoforza avere, per sopravvivere. Leggi anche The Batman 2, la Catwoman di Zoe Kravitz potrebbe non essere coinvolta nel sequel?

Jeffrey Wright su Batman e il suo mondo: "L'evoluzione di questi film riflette l'evoluzione della società"

Come succede spesso all'annuncio di nuovi cast per personaggi storici, la rete si fa sentire, nella maggior parte dei casi a scatola chiusa, ancora prima di verificare il risultato sullo schermo. All'annuncio del cast di The Batman, ci furono polemiche per la scelta di Robert Pattinson, poi rientrate, dato che l'attore era molto adatto all'approccio decadente-noir scelto dal regista Matt Reeves. Ci furono tuttavia proteste anche per un commissario James Gordon di colore, specie nel ricordo di Gary Oldman nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Ma il tempo passa e i miti sempiterni dell'immaginario, nel quale Bruce Wayne rimarrà per sempre, devono seguire i cambiamenti della società e le sue aspettative. Ne è convinto Jeffrey Wright, interprete di Jim Gordon anche nel prossimo The Batman 2. Jeffrey commenta:

Trovo davvero affascinanti le modalità di questo tipo di conversazione, quando ci si limita a una conversazione, sulle persone nere in questi ruoli. È una cazzo di idea razzista e stupida. La cosa che amo del nostro Batman è quanto sia sporco, granuloso e comprensibile. La nostra è una Gotham che nasce dal noir anni Settanta, nella sua estetica cinematografica, dalla New York noir dei Settanta. New York è l'ispirazione per Gotham, se guardi alla New York dei '70 o se guardi a New York oggi, naturalmente è un luogo multiculturale. Quindi qualsiasi Gotham in un film contemporaneo di Batman sarà autentica, rifletterà una metropoli americana moderna. È così che va. Ti basta prendere la metro a New York per capire che aspetto abbia. Non è più quella del 1939.
