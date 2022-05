The Batman in Ultra HD 4K e Blu-ray dal 19 maggio, arriva anche un'edizione speciale di Arkham Asylum

News Cinema

The Batman sbarca in versione fisica Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd dal 19 maggio, anche in edizioni limitate su Amazon e Gamestop. Disponibile inoltre un'edizione speciale del videogioco Arkham Asylum, via Gamestop.

Il 19 maggio è la data in cui The Batman sarà disponibile in versione fisica Ultra HD 4K, Blu-ray, dvd e Steelbook in tutti i negozi e store online, con copertine e packaging personalizzati su Amazon e Gamestop.

Nella stessa data proprio in tutti i Gamestop sarà acquistabile una riedizione del videogioco Batman Arkham Asylum dei Rocksteady Studios, una "Comic Edition" con un cofanetto esclusivo realizzato in collaborazione con l'editore Panini. Acquista su Amazon The Batman 4K in Limited Edition

The Batman, i contenuti extra dell'edizione fisica del film con Robert Pattison