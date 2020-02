News Cinema

Matt Reeves lo ha presentato ufficialmente attraverso un test video.

Il regista Matt Reeves ha postato su Vimeo un test video in cui per la prima volta si vede Robert Pattinson nel costume di Batman. Eccovi in anteprima il filmato:

The Batman - Camera Test from Matt Reeves on Vimeo.

Come noto le riprese di The Batman sono iniziate poche settimane fa nel Regno Unito. Oltre a Pattinson nel doppio ruolo di Bruce Wayne/Cavaliere Oscuro troveremo anche Zoë Kravitz in quello di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell nella parte del Pinguino, Paul Dano in quella dell’Enigmista e John Turturro chiamato a impersonare il boss criminale Carmine Falcone. All’angolo dell’eroe mascherato invece ci saranno Jeffrey Wright come Commissario Gordon ma soprattutto Andy Serkis impegnato a interpretare il fido maggiordomo Alfred Pennyworth. Del cast fanno parte anche Peter Sarsgaard e Jayme Lawson. The Batman arriverà nelle sale americane il 25 giugno 2021.