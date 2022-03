The Batman, Nicolas Cage si prenota per la saga e ha già scelto il villain

News Cinema

Nicolas Cage è un appassionato di fumetti DC e Marvel da tempi non sospetti: non ha ancora visto The Batman, ma si fida a scatola chiusa e si propone per il DC Universe come villain. Quale? La sua è una scelta vintage da vero nerd.

Nicolas Cage non ha ancora visto The Batman, ma si fida a scatola chiusa... e si propone per il ruolo di un preciso villain nel DC Universe. Prima di svelarlo, va ricordato che uno dei divi hollywoodiani più imprevedibili non parla di supereroi perché va di moda: Nic è appassionato di fumetti Marvel e DC da tempi non sospetti. Il suo cognome d'arte è Cage per Luke Cage, è stato Ghost Rider, è quasi stato Superman per un film di Tim Burton cancellato negli anni Novanta, ha chiamato suo figlio Kal-El! Nel 2011 vendette per 2.160.000 dollari il suo originale primo numero di Action Comics con l'esordio di Superman. È la voce di Spider-Man Noir nella saga cartoon Sony di Un nuovo universo. Ha ironizzato sul genere in Kick-Ass. Insomma, quando si parla di cinecomic, è uno che ci crede. Guarda anche The Unbearable Weight of Massive Talent: il nuovo trailer del film dove Nick Cage è Nick Cage all'ennesima potenza

Nicolas Cage per un sequel di The Batman interpreterebbe Eggman

The Batman è nelle nostre sale e nel mondo ha incassato già oltre 460 milioni di dollari. Nicolas Cage, chiacchierando con Fox 7 Austin dall'SXSW 2022, ha rivelato che gli piacerebbe partecipare alla saga nel ruolo di un villain. Joker, state forse pensando? Il suo approccio sopra le righe gli calzerebbe a pennello, ma Cage ha altri piani ed è un nerd professionista, quindi dribbla le scelte scontate e seleziona con precisione chirurgica.

Ecco, ci ho pensato, siccome c'è questo nuovo Batman con Robert Pattinson, che non ho ancora visto ma penso che lui sia perfetto... farei il villain che Vincent Price interpretava nel telefilm degli anni Sessanta, Egghead. Vorrei provare a dire la mia su Egghead. Credo che riuscirei a renderlo assolutamente terrificante. E ho un'idea per Egghead. Fateglielo sapere alla Warner Bros., per Egghead sono disponibile.