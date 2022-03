The Batman, perché un personaggio sul finale non viene mostrato? [SPOILER]

News Cinema

Sul finale di The Batman con Robert Pattinson, l'Enigmista interagisce con... qualcuno, ma Barry Keoghan che lo interpreta non viene nemmeno inquadrato per bene. Il direttore della fotografia Greig Fraser ci spiega il perché della decisione del regista Matt Reeves (nella foto).

Se avete visto The Batman interpretato da Robert Pattison e diretto da Matt Reeves (sono entrambi nella foto sopra), sarete probabilmente sobbalzati anche voi nel finale, quando un personaggio fa una quasi-comparsa. "Quasi" perché in effetti non viene mai mostrato chiaramente, anche se è semplicissimo capire chi sia, se si ha un minimo di infarinatura sull'universo creato da Bob Kane. Ma perché non si vede come si deve? Ci risponde con saggezza il direttore della fotografia Greig Fraser. Leggi anche The Batman, il direttore della fotografia sullo stile di ripresa del film

The Batman, il personaggio "misterioso" sul finale: perché non si vede chiaramente?

Greig Fraser, direttore della fotografia di The Batman ma in questi giorni candidato all'Oscar anche per Dune, intervistato da The Wrap, ha spiegato perché la rivelazione chiara e precisa del personaggio misterioso sul finale non sia stata fatta. Naturalmente qualunque fan capisce che si tratta del Joker, e che la notizia secondo cui Barry Keoghan avrebbe interpretato Stanley Merkel è stata un bel depistaggio...

Non posso dire troppo sulla sua identità, ma Gotham è un pozzo nero di criminalità, no? [...] Beh, si trattava di fare una piccola simpatica presentazione degli altri possibili detenuti di questa prigione. Voglio dire, era un'occasione fantastica. Per il resto ci siamo attenuti all'adagio che è meglio non vedere troppo. Non vuoi mai vedere troppo. A volte vedere troppo può distrarre dalla bellezza o dalla gioia del guardare un film.