The Batman ancora in vetta al boxoffice italiano del weekend, nel mondo è già in attivo

The Batman con Robert Pattinson conferma la sua posizione in vetta al botteghino italiano del weekend, mentre supera i 400 milioni di dollari nel mondo. Qui da noi lo seguono il concerto BTS - Permission to Dance e Uncharted.

Al boxoffice italiano del weekend The Batman con Robert Pattinson: rimane saldamente in testa con altri 2.154.000 euro ricavati, raggiungendo perciò da noi i 6.852.000. Nel mondo il film di Matt Reeves è a quota 463.220.000 dollari: pare che sia costato sui 200, ergo ha già superato la soglia dei 400 per cominciare a guadagnare qualcosa, dopo essere rientrato nei costi. Il blockbuster è in giro da appena due settimane, quanto frutterà al termine della sua corsa in sala?

In seconda posizione non c'è un film, ma la live BTS - Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing, organizzata negli Space Cinema sabato 12 marzo. Un giorno soltanto, un evento particolare dedicato alla boy band sudcoreana, circoscritto, che tuttavia ha scosso la classifica e rastrellato in un colpo solo 403.600 euro.

Al terzo posto scivola dal secondo Uncharted con Tom Holland, la rilettura cinematografica del mito videoludico firmato Sony / Naughty Dog: l'action avventuroso di Ruben Fleischer, cointerpretato con Mark Wahlberg, rastrella altri 377.600 euro e arriva al totale italiano di 5.615.000. L'incasso mondiale ha superato i 300 milioni di dollari (su un budget intorno ai 100: solido risultato).