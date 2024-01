The Batman 2, Jeffrey Wright non ha ancora letto la sceneggiatura: il suo commissario Gordon tornerà nel sequel?

News Cinema

Mentre è imminente l'inizio delle riprese di The Batman 2, Jeffrey Wright ha svelato che non ha ancora letto la sceneggiatura: il suo commissario Gordon non tornerà nel sequel?

Manca poco all'inizio delle riprese di The Batman 2, sequel del cinecomic diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson nel ruolo del vigilante di Gotham. L'avvio ufficiale delle riprese è previsto per marzo 2024, ma sembra che Jeffrey Wright, che nel film interpreta il tenente - e futuro commissario - Gordon, non abbia ancora letto la sceneggiatura.

The Batman 2, Jeffrey Wright non ha ancora letto la sceneggiatura: cosa succederà al futuro Commissario Gordon?

In The Batman, Wright ha il ruolo dell'onesto tenente che affianca Batman (Robert Pattinson) nella ricerca della vera identità de L'Enigmista (Paul Dano). Figura integerrima e onesto poliziotto, Gordon è uno dei personaggi più amati nell'universo DC e legato al mondo di Gotham e dell'Uomo Pipistrello. Al momento, sul sequel del cinecomic diretto da Reeves, non sono stati svelati dettagli sulla trama, né sugli eventuali villain che Batman dovrà affrontare nel corso della storia.

Anche del cast, per ora, è stato confermato solo Pattinson, perciò, in molti si sono domandati se rivedremo il tenente Gordon in The Batman 2. Intervistato da Entertainment Tonight, Jeffrey Wright ha offerto un aggiornamento alquanto deludente sul secondo film e anche sulla sua presenza: l'attore, infatti, non ha ancora letto la sceneggiatura di The Batman 2. Alla domanda se avesse letto la sceneggiatura, ha risposto con:

"Se ho letto la sceneggiatura? Esattamente quanto voi. Chiaramente, alla fine del primo film sono ancora il tenente Gordon, perciò, spero di scalare i ranghi, ma non ho ancora visto nulla. Sto avendo molta pazienza e sto lasciando spazio a Matt Reeves per creare qualcosa di meraviglioso e magico. Non vedo l'ora"

Le parole di Jeffrey Wright non offronto dunque aggiornamenti positivi circa la portata del suo ruolo in The Batman 2, ma l'attore sembra fiducioso sull'eventuale ritorno del personaggio, vista anche l'importanza di Gordon nelle avventure di Batman. Il film, che arriverà al cinema nel 2025, farà parte dell'Elseworlds, la sezione del DCEU che James Gunn e Peter Safran hanno destinato ai film legati all'unvierso DC, ma che non saranno considerati canonici in senso stretto.