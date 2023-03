The Batman 2 - Andy Serkis conferma il suo ritorno nel sequel del cinecomic di Matt Reeves

News Cinema

Andy Serkis tornerà nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, al fianco di Robert Pattinson in The Batman 2. A confermarlo, lo stesso attore in una recente intervista.

The Batman 2 - atteso sequel del cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro - è attualmente avvolto nel mistero. In queste ore, però, è arrivata un'importante conferma sul ritorno di un personaggio chiave della vita e dell'universo di Bruce Wayne, il maggiordomo e confidente Alfred Pennyworth. Andy Serkis - interprete proprio di Pennyworth nel franchise di Reeves - ha infatti annunciato, senza mezzi termini, che tornerà nel sequel.

The Batman 2 - Andy Serkis conferma il suo coinvolgimento nel sequel

Andy Serkis, durante una recente intervista per GQ, ha quindi confermato il suo ritorno nel sequel di The Batman, raccontando anche del processo utilizzato per calarsi nei panni di uno dei personaggi più amati dell'universo di Bruce Wayne:

Tornerò nel sequel di The Batman. Quando mi fu offerta la parte ricordo di aver preso una decisione importante ovvero interpretare Alfred nella maniera più emotiva possibile. Le persone avrebbero infatti visto il mio volto e non un semplice avatar.

Serkis, nella sua dichiarazione, ha fatto riferimento alla sua lunga carriera come interprete di ruoli realizzati in CGI, fra cui spiccano Gollum della trilogia de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, Cesare, lo scimpanzé protagonista della saga reboot de Il pianeta delle scimmie, e King Kong nel remake di Peter Jackson. Il franchise di The Batman non è però l'unico progetto legato al mondo dei fumetti di cui ha fatto parte. Nel MCU presta infatti il volto al mercenario Ulysses Klaue ed è stato il consulente di Mark Ruffalo e Josh Brolin, rispettivamente interpreti di Hulk e Thanos.

Le riprese di The Batman 2 inizieranno a novembre, presso i Warner Bros. Levensden Studios. Al momento è stata confermata solamente la presenza di Robert Pattinson ed Andy Serkis, mentre non è chiaro quale sarà il villain del film - molti pensano che il Joker di Barry Keoghan, apparso nelle scene finali del primo capitolo, sia destinato a tornare. L'uscita in sala è invece fissata per il 2025, anno in cui debutterà al cinema anche la prima pellicola del Capitolo 1 dei rinnovati DC Studios, Superman: Legacy. Il franchise di Matt Reeves continuerà però ad essere un "universo" a parte rispetto al DC Universe e sarà un tassello fondamentale del cosidetto Elseworlds. Prima del rilascio del sequel nei cinema è però prevista l'uscita della serie HBO The Penguin, che vedrà il ritorno di Colin Farrell nei panni di Oswald Cobbelpot. Lo show si ricollegherà a quanto mostrato alla fine di The Batman e fornirà alcuni dettagli sulla trama del sequel. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.