The Assessment, Alicia Vikander dubbiosa sul proprio ruolo: "È stato un po' come fare un salto nel vuoto"

Alicia Vikander non era esattamente convinta del proprio personaggio prima, durante e dopo le riprese di The Assessment, ma perché?

Alicia Vikander ha dovuto affrontare diverse sfide sul set di The Assessment e molte di queste non riguardavano soltanto il mondo segnato dal cambiamento climatico attorno a cui ruota l’intera trama. Film drammatico diretto da Fleur Fortuné, The Assessment l’ha messa a dura prova.

The Assessment, Alicia Vikander rivela quali difficoltà ha riscontrato durante le riprese

Una delle sfide più importanti in The Assessment per Alicia Vikander è stato interpretare diverse personalità dello stesso personaggio, un’impresa non da poco che l’ha costretta a superare determinati limiti. La prima personalità è quella di Virginia, una valutatrice che deve determinare se i futuri genitori Mia e Aaryan siano degni di crescere un bambino in un mondo in cui le risorse sono decisamente ridotte. Per questo sottopone i coniugi ad un periodo di valutazione di una settimana in cui lei stessa diventa il bambino e li testa in modi decisamente inquietanti. Come riporta The Hollywood Reporter, Alicia Vikander ha nutrito seri dubbi in merito alla propria performance sia prima che durante e anche dopo le riprese, ma ha deciso di fidarsi del processo creativo. In una recente intervista, ha spiegato:

È stato un po' come fare un salto nel vuoto. Ho pensato: ‘Ok, ci provo e basta’. È fantastico se riesci a trovarlo divertente, finché non lo è più. Speriamo che il pugno allo stomaco finale sarà ancora più forte in questo modo.

Le riprese del film si sono svolte durante l’estate 2023 e hanno coinvolto nel cast anche Elizabeth Olsen, che interpreta l’aspirante mamma. Per interpretare la sua personalità infantile, Alicia Vikander ha tratto ispirazione anche da quanto accadeva a casa sua, avendo un bambino piccolo con Michael Fassbender. In più in quel periodo era anche in dolce attesa del suo secondo bebè. “Avere un figlio a casa ti fa affrontare la realtà di cosa sia la genitorialità e le situazioni assurde in cui a volte ti ritrovi. Ci sono anche le difficoltà. Ero incinta di quattro o cinque mesi del mio secondo figlio mentre giravo questo film. Quindi è stato un altro livello di ispirazione interiore ed è stato molto speciale per me”, ha aggiunto l’attrice.