The Antisocial Network: la macchina della disinformazione, ecco il trailer del documentario netflix su 4chan

News Cinema

A pochi mesi dalle caldissime elezioni presidenziali statunitensi, debutta il 5 aprile in streaming sulla piattaforma questo doc che analizza l'ascesa del famigerato sito in cui hanno proliferato QAnon e teorici della cospirazione.

A dirla tutta, tecnicamente, 4chan non è un social network: è un imageboard, un evoluzione delle prime bacheche digitali in cui gli utenti postano le loro immagini.

Infatti, in origine, 4chan, nato come nel 2003 sito di svago, cazzeggio e umorismo incentrato principalmente su tutto quello che era ed è cultura pop (dai videogiochi alla tv, passando per anime, musica, cinema, libri, cucina e molto altro), è stato il luogo dove in qualche modo si è modellata la internet culture che oggi tutti, volenti o nolenti conosciamo.

Su 4chan, per spiegarci, sono nati i cosiddetti meme: fenomeni come quelli del lolcat (immagini o gif di gatti a tema umoristico), o del rickrolling (l'apparizione improvvisa e apparentemente fuori contesto del video di "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley) sono nati lì.

Il simbolo di 4chan, però, è diventato Pepe the Frog, meme che è oramai identificato con il proliferare, su 4chan, di quel moviemento di destra estrema che viene definito alt-right, e che tanto ha avuto influenza sulla politica americana e mondiale nel corso degli ultimi anni.

Il punto, infatti, è che 4chan, grazie al totale anonimato che ha garantito ai suoi utenti, si è presto trasformato da luogo dove spegnere il cervello e abbandonarsi al cazzeggio demenziale, a un laboratorio dal quale sono emersi da un lato il movimento di hacker Anonymous (quello che ha come simbolo la maschera di Guy Fawkes di V per Vendetta), e dall'altro QAnon, altro movimento di estrema destra, cospirazionista e delirante, che è stato abbondantemente cavalcato da Donald Trump prima e dopo la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti.

Tanto che, in molti, vedono in QAnon (e quindi, indirettamente, in 4chan) l'ispirazione diretta per il terribile assalto al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio del 2021, in seguito all'elezione alla presidenza di Joe Biden, candidato, allora come oggi, proprio contro Trump.

Quel che è certo è che, dalle espressioni più leggere o innocue, a quelle più oscure e pericolose, buona parte di quel che viviamo oggi nel mondo (di internet, ma non solo) deriva da 4chan.

A questo sito, alla sua storia e a quel che ha creato è dedicato il documentario che si intitola The Antisocial Network: la macchina della disinformazione e che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 aprile. Un documentario che, in qualche modo, è già al centro di grandi polemiche nel mondo degli internauti, come possono testimoniare anche solo, semplicemente, i commenti degli utenti sul canale ufficiale di Netflix, dove potete vedere questo trailer: