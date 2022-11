The Amazing Spider-Man, Joe Jonas ha quasi soffiato la parte ad Andrew Garfield

News Cinema

Tempo fa anche Joe Jonas ha partecipato alle audizioni per interpretare Peter Parker in The Amazing Spider-Man, ruolo poi andato ad Andrew Garfield

E se Andrew Garfield non avesse interpretato The Amazing Spider-Man? Se quel ruolo fosse finito nelle mani di Joe Jonas? Non si tratta di un’ipotesi dei fan, ma piuttosto di una possibilità concreta che si è verificata prima delle riprese. Il ruolo di Peter Parker è stato puntato dal frontman dei Jonas Brothers e non è stato suo per un soffio. A ricordarlo, a distanza di anni, è stato il cantante nel corso di un’intervista al podcast Just for Variety. Andrew Garfield ha raggiunto la popolarità incontrastata interpretando Peter Parker in The Amazing Spider-Man, ruolo ripreso anche nel sequel uscito nel 2014. Inoltre, sul set, ha conosciuto Emma Stone con la quale ha avuto un’importante storia d’amore. Se non avesse ottenuto quel ruolo, probabilmente la sua vita oggi sarebbe molto diversa.



The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro: Il nuovo teaser trailer italiano - HD

The Amazing Spider-Man, Joe Jonas poteva essere Peter Parker

Ad oggi Joe Jonas non può lamentarsi della sua carriera. Attualmente è impegnato con la promozione del suo ultimo film, Devotion, diretto da J. D. Dillard, la cui storia è ambientata durante la Guerra di Corea. Inoltre è sposato con Sophie Turner, attrice ben nota al pubblico di Game of Thrones che l’ha aiutato moltissimo a prepararsi per il provino di Devotion, come ha raccontato a Just for Variety. Ma Joe Jonas ha ricordato anche un altro provino, poi fallito. Tempo addietro avrebbe voluto interpretare Peter Parker, si sentiva pronto per la parte, che poi è andata ad Andrew Garfield. Riflettendo ad alta voce, il cantante dei Jonas Brothers ha riferito come ha accettato la sconfitta:

In quel momento sei distrutto, devastato. Ma poi ti rendi conto che questa persona è stata strabiliante. Ricordo che anni fa ero pronto per Spider-Man ed ero così eccitato, ma poi è stato l’anno della rivelazione per Andrew Garfield ed era naturalmente quello giusto per la parte. Ricordo quanto fosse importante per me, tornare per i callback. In più il regista Marc Webb era anche abituato a lavorare con video musicali, quindi ho pensato di avere una chance. Ma sai cosa? Adoro il processo di audizione e potersi mettere in gioco per dimostrare il proprio valore.

E quando gli è stato chiesto se avesse indossato un costume di Spider-Man per il provino, Joe Jonas ha negato, ma avrebbe sicuramente apprezzato l’opportunità:

No, ma sono certo di averne avuto uno da indossare di tanto in tanto all’epoca.