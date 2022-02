The Adam Project: il teaser trailer del film Netflix con Ryan Reynolds

News Cinema

Diretto da Shawn Levy, il film vede l'attore americano nei panni di un pilota in viaggio nel tempo e alle prese con questioni personali e universali. Debuttterà in streaming su Netflix l'11 marzo. Ecco il primo teaser trailer di The Adam Project

È stato reso disponibile online il primo teaser trailer di The Adam Project, il film Netflix con protagonista Ryan Reynolds nei panni di un uomo che viaggia all'indietro nel tempo per incontrare il sé stesso tredicenne e convincere così il padre (interpretato da Mark Ruffalo) a farsi aiutare in una missione dalla quale dipende la salvezza di tutto il pianeta.

Scritto da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, The Adam Project è stato diretto da Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy. A completare il cast del film ci sono anche altri attori prestigiosi, come Catherine Keener (che fa la cattiva), Zoe Saldana e Jennifer Garner.

The Adam Project debutterà in streaming su Netflix l'11 marzo.

The Adam Project: il teaser trailer del film