The Accountant 2: ecco il nuovo trailer italiano del sequel dell'action con Ben Affleck e Jon Bernthal

News Cinema

Arriverà al cinema il 24 aprile The Accountant 2, sequel del film con Ben Affleck e Jon Bernthal uscito 9 anni fa. Vi presentiamo il nuovo trailer italiano.

A volte ritornano, diceva Stephen King. E nel cinema americano, verrebbe da dire, ritornano sempre, anche dopo anni. Nel 2016 arrivava al cinema The Accountant, che offriva a Ben Affleck un ruolo da insolito action hero: quello del contabile autistico e geniale che lavorava per alcune organizzazioni criminali, costretto dalle circostanze a lasciare i calcoli per l'azione. 9 anni dopo, il 24 aprile, arriverà al cinema The Accountant 2, in cui l'attore riprenderà il personaggio, assieme a quasi tutto il cast e la troupe del primo film, a partire ovviamente da Jon Bernthal nel ruolo del fratello, Brax. Questo è il nuovo trailer italiano.



The Accountant 2: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Ben Affleck e Jon Bernthal - HD

The Accountant 2: la trama e il cast

Ancora diretto da Gavin O'Connor, in The Accountant 2 torna il personaggio di Christian Wollf interpretato da Ben Affleck, affiancato ancora una volta da Jon Bernthal nelle vesti del fratello Brax. Nel cast tornano anche JK Simmons e Cynthia Addai-Robinson, mentre al posto di Anna Kendrick si aggiunge Daniella Pineda. L'azione prende il via quando un vecchio conoscente di Wolff viene ucciso, lasciando dietro di sé il messaggio "trovate il contabile". Determinato a risolvere ii caso, Wolff recluta il suo letale fratello per aiutarlo. Aiutati da Marybeth Medina (Addai-Robinson) i due scoprono una letale cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.