The Abyss in 4K non esce in Inghilterra causa censura!

Braccio di ferro tra James Cameron e il mercato inglese per l'uscita di The Abyss in Ultra HD 4K: la versione restaurata del film non uscirà perché la censura britannica non accetta una scena in particolare.

James Cameron e la Lightstorm hanno preso una decisione drastica: la versione restaurata di The Abyss in Ultra HD 4K non uscirà affatto in Inghilterra, ed è un problema di censura, come riporta The Digital Bits. Vi starete probabilmente chiedendo quale sia la scena che ha disturbato i censori britannici: si tratta di una sequenza che già all'epoca fu tagliata dalla distribuzione cinematografica da quelle parti, ma che Cameron oggi vuole lasciare, nel contesto del restauro. Vediamo di cosa si tratta.

The Abyss, la controversa scena del ratto che annega