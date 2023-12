Thanksgiving 2 si farà: ufficiale il sequel dello slasher di Eli Roth, che lo annuncia in un video

News Cinema

Sony Tristar, di fronte ai risultati del box office per Thanksgiving di Eli Roth, ha dato ufficialmente il via a un sequel dello slasher, sempre diretto dal regista. Roth lo ha annunciato in un video su Instagram.

Scherzando, ma non troppo, Eli Roth aveva parlato del suo desiderio di dare vita ad un vero e proprio universo Thanksgiving. Non sappiamo se sarà così, ma sicuramente ci sarà un sequel, visto che, dati i risultati al box office del suo slasher e le buone critiche ricevute, Tristar Pictures ha dato ufficialmente il via libera al numero 2, che arriverà al cinema nel 2025! Ad annunciarlo con un video sui suoi social è stato proprio un felicissimo Roth non appena ricevuta la notizia, col video che vedete qua sotto, in cui ringrazia i fan, dice di andare a vederlo o rivederlo ancora al cinema e rivela il suo sogno di avere un franchise, che si sta avverando.

Thanksgiving: un successo da replicare

Al momento Thanksgiving ha superato i 30 milioni di dollari al box office globale, un buon risultato per un film costato 15 milioni, e che sicuramente incasserà ancora di più coi diritti tv e le edizioni home video. Eli Roth e il suo fido coautore Jeff Rendell sono stati dunque incaricati di scrivere un sequel del film, che, del resto, chiudeva con un finale che apriva alla possibilità, Noi che amiamo l'horror poi sappiamo da film come Halloween, Scream, Nightmare, Venerdì 13 ecc., che gli assassini degli slasher non muoiono mai o trovano qualcuno che porta avanti le loro gesta. Nella didascalia del video che avete visto, Roth ha scritto anche: "Ci prendiamo un anno in modo da avere la sceneggiatura giusta e iniziamo a lavorarci oggi stesso!". Che dite? Noi siamo pronti a sederci a tavola!