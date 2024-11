Terrifier 3 conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Già in anteprima per Halloween, l'horror Terrifier 3 ha debuttato al primo posto del botteghino italiano del weekend, seguito da Parthenope di Paolo Sorrentino e Uno Rosso con Dwayne Johnson e Chris Evans.

L'horror Terrifier 3, appena arrivato sui nostri schermi, conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend, esattamente come aveva fatto un mese fa negli USA: la sua partenza è da 1.292.000 euro (fonte Cinetel), che però diventano già 2.820.600, tenendo in conto il pienone nell'anteprima speciale di Halloween la settimana scorsa. Il regista Damien Leone racconta un Natale un po' diverso, dove alla bontà di Babbo Natale si è sostituita quella di un usurpatore, il come sempre sanguinario Art il Clown. Sienna sa che c'è un solo modo per arginare la sua sanguinolenta furia omicida... Per un budget di ridicoli 2 milioni di dollari (stando a Variety), il film ne ha incassati 77.866.100 in giro per il mondo: difficile arginare Art, evidentemente.

Stabile in seconda posizione Parthenope di Paolo Sorrentino, che racconta la giovinezza di una ragazza (Celeste Dalla Porta) e gli incontri che la segnano, come quelli con il professore e lo scrittore interpretati da Silvio Orlando e Gary Oldman. Il film, esordio della distribuzione PiperFilm, ha raccolto un altro 1.106.000 euro, raggiungendo il considerevole totale di 6.236.400 euro.

Debutto al terzo posto per l'action natalizio scanzonato Uno Rosso, dove Babbo Natale (J. K. Simmons) viene rapito, spingendo il suo responsabile della sicurezza (Dwayne Johnson) a fare squadra con un cacciatore di taglie (Chris Evans) per ritrovarlo. Dirige il Jake Kasdan dei nuovi Jumanji. Secondo Deadline e The Wrap il lungometraggio è costato tra i 200 e i 250 milioni di dollari, ma al momento i suoi incassi mondiali sono fermi a 26.600.000, perché negli Usa, sua principale piazza, uscirà solo questo fine settimana.