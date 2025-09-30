Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto

News Cinema

Il regista Stephan Elliott ha raccontato a Deadline che Terence Stamp ha fatto in tempo a girare tutte le sue scene del sequel di Priscilla negli ultimi mesi della sua vita.

Il regista australiano Stephan Elliott, in un lunghissimo articolo con intervista concesso in esclusiva a Deadline, rivela una notizia che non può che farci piacere, ovvero che Terence Stamp, il magnifico attore britannico scomparso lo scorso agosto all'età di 87 anni, ha passato gli ultimi mesi della sua vita nei panni di uno dei suoi personaggi più amati: la transgender Bernadette, nel sequel del musical di grande successo Priscilla - La regina del deserto, trent'anni dopo l'originale. Rivedremo dunque ancora una volta Stamp sul grande schermo quando il film arriverà al cinema. E adesso i dettagli.

Terence Stamp ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla

Inizialmente, ha raccontato Elliott, Terence Stamp era esitante a comparire nel sequel, ma è stato convinto dal fatto che Priscilla 2 non sarebbe stato una replica dell'originale. Il primo film, per chi non lo ricordasse, vedeva Stamp nei panni di una transgender, con due drag queen, interpretate da Guy Pearce e Hugo Weaving, che partivano da Sydney su un vecchio scuolabus soprannominato Priscilla. per esibirsi nei locali delle desertiche pianure australiane nel loro numero dedicato agli ABBA e ai classici della disco music. L'anteprima del film si tenne a Cannes dove il film fu un enorme successo, confermato poi dalla distribuzione mondiale. Quanto alla genesi del sequel, Elliott racconta: "Eravamo tutti d'accordo su un sequel di Priscilla poco prima del COVID, perché mi ci sono voluti decenni per trovare la storia giusta e l'avevo trovata. Poi è arrivato il COVID e naturalmente ci siamo tutti fermati, ma questo ci ha dato il tempo per sviluppare la sceneggiatura. (...) Terence non stava diventando più giovane e non mancava mai di ribadircelo quasi tutti i giorni".

Quando Deadline l'anno scorso dette la notizia del sequel in preparazione, le cose erano ad uno stadio ancora iniziale e le discussioni, racconta Elliott, ruotavano intorno a "come Bernadette, il personaggio di Terence, sarebbe stato a 88 anni, e ci sono voluti parecchi tentativi. Intanto il tempo passava e poi c'è stata la battaglia sull'Intelligenza Artiificiale, Terence era indignato perché non voleva che un suo clone digitale interpretasse Bernadette. Voleva la possibilità di dargli lui stesso una chiusura. E, lo cito in proposito, disse 'In caso che non arrivi ai nastri di partenza'. E quindi, con la benedizione di lui e della sua famiglia, di Guy, di Hugo e degli investitori, ho deciso di girare prima tutte le scene di Bernadette. Aveva 87 anni, quasi 88, e l'ho sottoposto a riprese con più camere, divise in parecchie faticose sessioni. E tutto quello che posso dire è che quel vecchio combattente gli ha dato tutto quello che aveva. Odiava rimettersi la parrucca, ma al tempo stesso, mio Dio, avresti incastonato quel sorriso. E' stato genialmente divertente e lui si è davvero divertito un sacco. Ma che quella è stata la fine di Terence Stamp... sono le parole che mi perseguiteranno fino al mio ultimo giorno". Elliott ha rivelato che la morte di Stamp (con cui ha girato tutta la sua parte del film con nove macchine da presa) lo ha distrutto, che piange ancora quasi tutti i giorni "e per ora devo solo smettere per un po' di lavorare ed elaborare il lutto. Era un essere umano davvero unico, non aveva molti amici intimi e sono felice che mi considerasse tra questi. Ci conoscevamo da 32 anni e non abbiamo mai perso occasione di vederci e sentirci e Dio, le storie che mi ha raccontato e che non potrò mai scrivere, che vita che ha avuto! Era un tesoro, aveva un'aura attorno e l'ha sempre mantenuta. Sapeva che gli volevo bene da morire, Guardate il suo curriculum, la gente con cui ha lavorato. Io mi vedo in questa lista con Fellini e Pasolini e mi chiedo cosa ci faccia il mio nome lì in mezzo!". Le riprese di Stamp sono state realizzate ai Pinewood Studios londinesi e adesso non resta che inserirle accanto a quelle degli altri attori, ancora da girare e con cui non ha potuto interagire, quando il film tornerà sul set. E' interessante vedere come si farà.

Come inserire la performance di Terence Stamp all'interno di un film ancora da girare

Fortunatamente oggi quello che un tempo era impossibile si può fare, con l'aiuto della tecnologia. Almeno in parte è stato fatto con Oliver Reed ne Il gladiatore e con Carrie Fisher, ma in questo caso è un po' più complesso visto che l'attore ha girato tutte le sue scene prima della realizzazione del film vero e proprio. Elliott utilizzerà il "CGI face replacement. E' una tecnica che esiste da anni, ma in pratica dovremo, non so, sto ancora cercando di capire... dovrò prendere un attore che stia al posto di Terence Stamp nelle scene e poi sostituirlo. Nella fantascienza si fa da anni, ma in questo caso dovrò avere un attore che interpreta Terence Stamp e fa paura. Abbiamo tutti paura, ovviamente". Quanto alla sceneggiatura, Elliott dice che non è quello che la gente si aspetta e che è un film molto insolito, sulla vecchiaia, molto commovente. "Ho scritto parecchio di quanto ho passato con Terence negli ultimi due anni, ho messo nella sceneggiatra cosa significa invecchiare ed essere gay, trans, è un argomento che non viene mai affrontato". Non sappiamo quanto dovremo aspettare per vedere l'ultima prova di quel grande attore che è stato Terence Stamp, ma siamo sicuri che quel giorno, come Stephan Elliott, ci commuoveremo tantissimo.