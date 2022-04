Tapirulàn: il trailer del film diretto e interpretato da Claudia Gerini

News Cinema

Tapirulàn segna il debutto nella regia di Claudia Gerini, che dirige se stessa in una storia con una protagonista assoluta e una mono-location. Del film, in uscita il 5 maggio, è appena arrivato il trailer.

Arriverà nelle sale il 5 maggio il primo film di Claudia Gerini, che fino a qualche mese fa non avrebbe mai pensato di diventare regista. E invece è successo che una sceneggiatura con protagonista una donna che tenta di seppellire il proprio doloroso passato l'ha fatta innamorare, e quando il produttore Stefano Bethlen le ha proposto di dirigere Tapirulàn, lei ha risposto: "Perché no?".

La trama di Tapirulàn

Tapirulàn vede Claudia Gerini nei panni di Emma, una counselor che fornisce aiuto psichiatrico alle persone in difficoltà durante videochiamate più o meno lunghe. Sono anni che Emma non esce di casa e a farle conservare il buon umore o comunque un equilibrio psicologico è la corsa. Emma corre dalla mattina alla sera, perfino quando lavora. Un giorno però sua sorella le dà una notizia che riguarda la famiglia, e allora Emma crolla, e capisce che per andare avanti deve guardarsi indietro, e che non è più il momento di correre restando ferma.

Il trailer di Tapirulàn

Tapirulàn è stato interamente girato in un loft, che poi è la casa di Emma, dalle cui finestre si vede la gente che vive, litiga, si abbraccia, e dove il tapis roulant è un astronave e insieme un mostro addormentato. Claudia Gerini è bellissima e davvero in forma nel film, che sarà distribuito da Milano Talent Factory.

Di Tapirulàn è appena stato diffuso il trailer, che ci mostra la quotidianità di Emma e il ritmo per nulla monotono e statico del film.