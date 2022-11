Sylvester Stallone rivela il miglior film d'azione tra quelli che ha girato

News Cinema

Sylvester Stallone ha di sicuro un curriculum ricco quando si parla di film d'azione, ma chiacchierando con Hollywood Reporter ha raccontato quale pensa sia il più riuscito, quello a cui è più affezionato.

Tra gli anni Ottanta e Novanta Sylvester Stallone era sinonimo di film d'azione, insieme a illustri colleghi / rivali come Arnold Schwarzenegger. In un'intervista con Hollywood Reporter, ha rivelato quale giudichi il miglior film action che abbia mai realizzato. La risposta non è di quelle scontate, ma forse più di un fan potrebbe essere d'accordo con lui... Leggi anche Tulsa King: Sylvester Stallone è un arrabbiatissimo gangster in esilio nel trailer della serie tv

Sylvester Stallone: "Rambo 4 è il mio miglior film d'azione"

John Rambo, questo il titolo di Rambo 4, fu diretto, interpretato e cosceneggiato da Sylvester Stallone nel 2008, sull'onda del revival di Rocky Balboa nel 2006, un vero rilancio per l'attore dopo un periodo di difficoltà, come lui stesso rivelò. La particolarità di John Rambo era il modo in cui si infischiava delle regole della nuova Hollywood e del suo pubblico di riferimento giovanissimo, dei confezionamenti "PG-13" nella raffigurazione di combattimenti e violenza. Contenendo relativamente il budget sui 50 milioni di dollari, Stallone si permise invece una classificazione "R - Restricted", cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Una scommessa che pagò il giusto per il tipo di prodotto che presentava, registrando incassi per 113.200.000. Il sangue abbondava, ma per Sly era necessario. Ecco le sue parole:

Un film di cui vado molto fiero, il miglior film d'azione che abbia mai fatto perché il più vero - è Rambo 4, che parla di Burma, dove c'è stata una guerra civile per 67 anni. Ma venni rimproverato perché il film è violentissimo. E lo è. Fa orrore. Ci sono bambini bruciati vivi. È questo che rende la Guerra Civile peggiore di qualsiasi altra cosa. Il tuo vicino all'improvviso ti uccide. Ero molto contento del film e non credevo che sarebbe mai stato distribuito al cinema. Pensai: "Non lo proietteranno mai".