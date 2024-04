Sydney Sweeney "non è bella e non sa recitare", l'attrice risponde all'attacco di una producer

News Cinema

La producer Carol Baum, sottovalutando la cassa di risonanza social, ha espresso pareri perplessi sulla fama esplosa di Sydney Sweeney, suscitando la dura reazione ufficiale della star.

A Hollywood è decisamente il momento di Sydney Sweeney: già famosa per Euphoria, dopo il successo della commedia romantica Tutti tranne te è diventata richiestissima, nonostante la scivolata (non solo sua) in Madame Web. Ospite di una conferenza a Pleasantville, la producer veterana Carol Baum ha espresso però un giudizio tranciante sulla fama "inspiegabile" dell'attrice: le sue parole sono rimbalzate sul web, ed è arrivata puntuale una risposta tagliente dai rappresentanti di Sydney. Leggi anche Immaculate, Sydney Sweeney racconta quanto tempo ha impiegato per girare il finale

Sydney Sweeney risponde alle critiche di una producer

Costata sui 25 milioni di dollari (fonte The Numbers), la commedia Tutti tranne te ne ha portati a casa nel mondo ben 218.760.000 (fonte Boxofficemojo), rivelandosi un gran colpo per la Sony / Columbia. Il successo ha confermato l'esplosiva popolarità di Sydney Sweeney, anni 26, già candidata agli Emmy per Euphoria e The White Lotus, solo inciampata in Madame Web, già ripartita con l'horror Immaculate, prossimamente nel thriller Echo Valley al fianco di Julianne Moore. Sydney è richiestissima, ma la producer Carol Baum (Inseparabili, Buffy l'ammazzavampiri, Il padre della sposa, La neve cade sui cedri) si è lasciata scappare su di lei un giudizio duro, riprendendo un discorso fatto ai suoi studenti alla Southern California, dove insegna produzione: "Oggi c'è un'attrice che tutti amano: Sydney Sweeney. Non la capisco. Stavo guardando sull'aereo quel suo film [Tutti tranne te, ndr], volevo vederlo, volevo capire chi fosse e perché tutti parlassero di lei. Ho guardato questo film inguardabile - scusate se a voi è piaciuto - questa commedia romantica in cui si detestano. [...] Ho chiesto alla mia classe: spiegatemela. Non è bella, non sa recitare. Perché va così forte? Nessuno mi ha saputo rispondere. Poi ho chiesto: se riusciste ad avviare un film solo perché c'è lei, lo fareste? È una domanda alla quale è difficile rispondere, perché tutti vogliamo fare il nostro film e chi può voltare le spalle a un progetto approvato? Nessuno, che io sappia. Il vostro lavoro è riuscire a fare il film."

Baum parlava dell'eterna necessità del compromesso, ma si è cacciata in un vicolo cieco, tanto che ha già dichiarato a TMZ di essersi pentita per essersi lasciata andare così. La risposta di Sydney Sweeney è arrivata a Variety tramite i suoi rappresentanti:

Triste che una donna nella posizione di poter condividere le sue capacità e la sua esperienza scelga invece di attaccare un'altra donna. Se è questo quello che ha imparato in decenni nell'ambiente, e ritiene sia appropriato insegnarlo, è una vergogna. Demolire ingiustamente una collega produttrice [Sweeney è anche lei stessa producer, ndr] la dice lunga sul carattere della signora Baum.