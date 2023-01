Swallowed:il trailer del body horror di Carter Smith con Jena Malone e Mark Patton

News Cinema

Sta per uscire in America il nuovo film del regista di Rovine, Carter Smith. Protagonisti del body horror Swallowed sono Jena Malone e Mark Patton e del film è appena uscito il trailer.

Nel 2008 Carter Smith si era fatto notare nel campo dell'horror con Rovine, tratto dal romanzo di Scott B. Smith. Ha poi realizzato Jamie Marks is Dead, inedito da noi, diretto episodi di Into the Dark e un paio di video musicali con Keith Urban. Adesso torna ora a offrirci un'esperienza forte nel suo nuovo film, Swallowed, ovvero, inghiottito, che viene definito un body horror. Il trailer del film, che esce in America in digitale e on demand il 14 febbraio, proprio in tempo per un "fright date" romantico, non mostra molte scene disgustose ma a giudicare dai giudizi di chi il film l'ha visto, non mancheranno. Nel cast ci sono Mark Patton, Jena Malone (che era già in Rovine), e Cooper Koch.

Swallowed: la trama

In Swallowed due amici, coinvolti in uno spaccio di droga, devono sopravvivere a un'ordalia di incubo di droga, insetti e raccapricciante intimità. Come vedete, si rivela molto poco della trama, proprio per lasciare agli spettatori il "piacere" della scoperta. Dal trailer capiamo che i due amici protagonisti vengono costretti a inghiottire qualcosa che darà vita dentro di loro a fenomeni solo per stomaci forti.