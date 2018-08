Suspiria: ecco l'impressionante full trailer del remake!

A pochissimi giorni dal concorso veneziano, Amazon Studios ha diffuso un full trailer di Suspiria, l'atteso remake/omaggio di Luca Guadagnino al capolavoro di Dario Argento.



Suspiria: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Cosceneggiato da David Kajganich, il film ci riporta nell'Accademia di Danza (stavolta a Berlino e non a Friburgo), dove si nasconde una potente congrega di streghe. Il trailer è decisamente interessante e ben fatto, e promette brividi forti agli appassionati del genere, senza per questo sminuire o mancare di rispetto a quello che per molti è il miglior film del regista romano, uscito di nuovo in sala in versione restaurata l'anno scorso, in occasione del suo quarantennale.

Con Dakota Johnson,Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Mia Goth e la partecipazione della protagonista originale Jessica Harper, il nuovo Suspiria arriverà nelle nostre sale in data non ancora annunciata da Videa.

E se non ci saranno le mitiche musiche dei Goblin, ci saranno quelle altrettanto belle del frontman dei Radiohead, Thom Yorke.