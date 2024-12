Suspicious Minds (due nuove date): prenota il tuo invito omaggio per le anteprime e incontra il cast del film

News Cinema

ComingSoon ti invita alle anteprime di Suspicious Minds, il film di Emiliano Corapi, con Francesco Colella, Amanda Campana, Matteo Oscar Giuggioli e Thekla Reuten: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone!

Dopo essere stato presentato ad Alice Nelle Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (qui la nostra recensione), arriverà prossimamente al cinema, distribuito da Adler Entertainment, Suspicious Minds, il film diretto da Emiliano Corapi, con protagonisti Francesco Colella, Amanda Campana, Matteo Oscar Giuggioli (reduce del successo della serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno, in cui interpreta Mauro Repetto) e Thekla Reuten.

Il film racconta di un uomo e una ragazza che restano bloccati nell’ascensore dell’hotel in cui soggiornano. Nei rispettivi partner, rimasti fuori ad attenderli, s’insinua il dubbio che nel tempo trascorso dentro sia accaduto qualcosa. Tuttavia il sospetto del tradimento genera nelle coppie, di età differente, reazioni opposte, innescando dinamiche imprevedibili e sempre più pericolose. L’effetto che provocherà questa dichiarazione sarà inaspettato e del tutto opposto per le due coppie…

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle proiezioni in anteprima del film alla presenza del regista e dell'attore Matteo Oscar Giuggioli che si terranno nelle seguenti date e luoghi:

RIMINI, Multiplex Le Befane, mercoledì 11 dicembre alle 20.30

PADOVA, Cinema Multiastra, giovedì 12 dicembre alle 20.30

Per prenotare il tuo invito valido per due ingressi omaggio clicca qui sul pulsante qui sotto

PRENOTA SUBITO IL TUO INVITO OMAGGIO PER 2 PERSONE

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.