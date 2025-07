Superman, Rachel Brosnahan racconta di più della sua Lois e cosa spera per il futuro

News Cinema

Rachel Brosnahan vorrebbe riprendere il personaggio di Lois dopo quanto accaduto in Superman e ha rivelato cosa aspettarsi dalla giornalista quando arriverà sullo schermo.

Superman debutterà al cinema dal 9 luglio 2025, pronto a conquistare la prima fetta d’estate sul grande schermo con le sue nuove avventure eroiche. Ad interpretarlo questa volta sarà David Corenswet, scelto da James Gunn e Peter Safran per inaugurare una nuova era dei DC Studios. Con Superman parte ufficialmente la prima fase del DCU tanto voluto da James Gunn, che in questo film figura come regista e sceneggiatore. Nel cast è presente anche Rachel Brosnahan, scelta per interpretare Lois Lane, un personaggio che spera di interpretare ancora a lungo.

Superman, Rachel Brosnahan racconta di più della sua Lois e spera di interpretarla ancora in futuro: “Sarei davvero fortunata”

Il prossimo film di Superman introdurrà numerosi personaggi che potrebbero avere un futuro interessante su grande e piccolo schermo, inclusa la Lois Lane di Rachel Brosnahan. Intervistata da Collider, l’attrice ha affrontato le possibilità del suo personaggio dopo quanto accadrà in Superman:

Sarei così fortunata. Ma, voglio dire, è ancora presto, ne possiamo riparlare tra un paio d’anni. Questo settore è pieno di abbondanza o carestia. Mi sentirei così fortunata ad avere qualcosa e sicuramente qualcosa di iconico come questo da cui tornare. Spero di avere l’opportunità di fare anche altro e vivere in universi diversi per poi tornare in questo. Dopo aver lavorato ad una serie tv, sai, non avrei mai pensato di voler far parte di qualcosa per 5 o 6 anni. Mi è sembrava un’eternità a 26 anni, quando abbiamo iniziato a lavorare [a La fantastica signora Maisel, ndr]. E il tempo vola, si creano queste famiglie in cui a volte si trascorre più tempo che con la propria. Che fortuna poter andare al campo estivo ogni anno, eh?

Interpretare Lois Lane, personaggio che tempo addietro ha avuto le fattezze di diverse attrici come Amy Adams ed Erica Durance, non è stato semplice per Rachel Brosnahan: “È stato davvero sbalorditivo, un’avventura selvaggia, strana e meravigliosa”, ha rivelato. In merito al punto della carriera in cui si trova Lois in questo racconto di Superman, l’attrice ha precisato: “È sempre sul pezzo. Ha sempre fame da prima pagina. E quindi sta lavorando a parecchie storie. C’è una grande storia che si sviluppa nel corso di questo film e in cui lei si ritrova coinvolta”. Ha anche ragionato sul modo in cui Lois vede Superman: “Apprezza la sua esistenza, ma a volte si interroga sulla sua metodologia. Penso che sia una persona che vede oltre ogni limite e mette in discussione tutto e tutti, e Superman è una persona che a volte, alla ricerca di un bene superiore, affronta la questione che gli si presenta immediatamente senza necessariamente vederne il potenziale effetto a catena o le potenziali conseguenze. E quindi, a questo proposito, credo che a volte vorrebbe che lui fosse un po' meno miope, secondo lei”.