Superman, James Gunn ammette la posta in gioco ma invita a non esagerare

È vero che Superman avvia il nuovo DC Universe, per cui ci aspetta che incassi una cifra solida. Il regista James Gunn si oppone però ai numeri che ha letto in giro: il film deve incassare bene, ma non tanto quanto alcuni stanno scrivendo.

Senz'altro Superman, nei nostri cinema dal 9 luglio e in quelli americani dall'11, è un appuntamento importante per la Warner Bros. e il nuovo DC Universe dei DC Studios di James Gunn & Peter Safran: sarà proprio il film con David Corenswet a inagurarlo, così all'affiorare di una critica negativa prima della scadenza dell'embargo, oppure alle preoccupazioni inerenti il suo budget sui 200 milioni di dollari, scatta il panico (o il sarcasmo, a seconda dei punti di vista). Il regista nonché sceneggiatore James Gunn ha usato un'intervista di GQ Magazine per cercare nel limite del possibile di tranquillizzare gli animi: è vero che Superman deve incassare bene... ma stiamo calmi. Leggi anche Superman: per James Gunn il film parla di un immigrato in cerca di un posto migliore e più in generale dell'America

Secondo James Gunn, Superman non deve incassare "almeno 700 milioni"