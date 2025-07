Superman illumina Roma: uno spettacolare drone show su Castel Sant'Angelo - Il VIDEO

News Cinema

In occasione dell'atteso arriva nei cinema italiani, il 9 luglio, del nuovo Superman diretto da James Gunn, un suggestivo volo di droni ha illuminato il cielo sopra uno dei monumenti simbolo della Città Eterna. Ecco il video

Nella serata di giovedì 3 luglio, il cielo sopra Castel Sant'Angelo a Roma è stato illuminato da uno spettacolare drone show realizzato per celebrare l’arrivo in sala di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn, al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel corso della serata si sono svolte le riprese di una straordinaria coreografia di 500 droni che hanno disegnato nel cielo le forme simbolo di Superman - il supereroe più amato di sempre - e altre iconiche immagini ispirate al film e ai suoi protagonisti. Lo spettacolo ha attirato una folla di curiosi, incantando romani e turisti con un tributo che ha unito tecnologia e patrimonio culturale, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale e celebrando l'eroe leggendario della DC Comics, pronto a tornare sul grande schermo in una nuova epica avventura firmata da uno dei registi più visionari del nostro tempo. Ecco le spettacolari immagini dell'evento:



Superman: Lo spettacolare drone show su Castel Sant'Angelo a Roma - HD

Superman di James Gunn: la inossi, il cast e il trailer italiano del nuovo film sul super-eroe della DC

Superman, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Il film è prodotto da Peter Safran e James Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.



Del film sono protagonisti David Corenswet nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Fanno parte del cast anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.