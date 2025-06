Superman: il 3 luglio a Roma Castel Sant'Angelo fa da sfondo a un sensazionale drone-show per festeggiare l'uscita del film

News Cinema

Il 9 luglio il Superman di James Gunn conquisterà le sale italiane. Per celebrare la sua uscita è stato organizzato un drone-show a Castel Sant'Angelo a Roma. Il giorno fatidico è il 3 luglio e si comincia alle 22.

Per festeggiare l'uscita in sala di Superman, il film di James Gunn distribuito da Warner Bros. Pictures, Roma si prepara ad accogliere degnamente il supereroe della DC Comics dal costume rosso e blu. La notte di giovedì 3 luglio, il cielo della capitale si accenderà di magia con un sensazionale drone-show: una flotta di droni sorvolerà Castel Sant'Angelo, dando vita a una coreografia spettacolare e celebrando il mito di Superman attraverso luci ed effetti visivi strabilianti. Sarà un momento fantastico, dedicato non solo ai fan di Superman ma anche a tutti gli appassionati di cinema. L'appuntamento è a partire dalle 22.00 Nella zona di Castel Sant'Angelo.

Superman è il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo. I protagonisti sono David Corenswet nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Fanno parte del cast anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.