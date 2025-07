Superman, grazie a Krypto sono in aumento le adozioni degli amici a quattro zampe

News Cinema

Krypto è indubbiamente uno dei protagonisti di Superman di James Gunn e grazie alla sua presenza nel film sono aumentate le adozioni e l'interesse per gli amici a quattro zampe.

In Superman ad attirare l'attenzione del pubblico è stato certamente Krypto, l'adorabile amico a quattro zampe dotato di super forza e velocità che accompagna Kal-El nelle sue missioni, ma che non manca di combinare anche qualche disastro. Grazie alla sua presenza nel cinecomic scritto e diretto da James Gunn è stato notato che il numero di adozioni e ricerche su internet riguardo i cani da adottare sia notevolmente aumentato.

Anche se David Corenswet con la sua versione dell'uomo d'acciaio è il protagonista di Superman, a rubare la scena più volte nel film è stato Krypto, il super cane e combinaguai che affianca Superman nella storia. Ricreato in CGI, ma ispirato a Ozu, il vero cane da salvataggio di Gunn, il super cucciolo sta avendo un certo impatto anche al di fuori dello schermo: grazie alla sua presenza, c'è stato un notevole aumento, nelle ricerche online, delle pratiche per adottare un cane.

A svelarlo è stato un articolo di The Wrap, che ha riportato che l'app Woofz, utilizzata per ricevere consigli su come addestrare il proprio amico a quattro zampe, ha registrato un incremento nelle ricerche Google relative all'adozione di cani di oltre il 513% dopo il primo weekend di apertura di Superman, così come è aumentata del 163% la ricerca "adozione di cani da salvataggio vicino a me". Una decisa impennata l'hanno vista anche le ricerche su "come adottare un cucciolo" o "come adottare uno schnauzer", che ha avuto un incremento del 299%, perché Krypto nel film appare come un incrocio tra un terrier e uno schnauzen.

Nonostante questi risultati incoraggianti, il CEO di Woofz, Natalia Shahmentova, ha ricordato che adottare un cane è un impegno che dovrebbe andare oltre l'hype scatenato da un film e che "mentre l'hype svanirà, il tuo cane rimarrà, quindi, assicuratevi di essere pronti a dargli il tempo, cure e addestramento che meritano". Anche Warner Bros. si è impegnata, durante la campagna di promozione di Superman, a sensibilizzare la causa dell'adozione degli amici a quattro zampe, collaborando con la Best Friends Animal Society, coprendo le spese di adozione di ben 454 cani.