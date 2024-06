Superman, David Corenswet e Rachel Brosnahan avvistati sul set per la prima volta

News Cinema

David Corenswet e Rachel Brosnahan avvistati sul set di Superman: in una Metropolis danneggiata, introducono Clark e Lois.

Emergono nuovi scatti dal set di Superman che mostrano non solo David Corenswet alle prese con la sua interpretazione di Clark Kent, ma introducono finalmente anche la Lois Lane di Rachel Brosnahan. Tra i personaggi più amati del franchise DC, Lois finalmente si palesa sul set mostrandosi alquanto stravolta. Anche James Gunn è stato immortalato sul set, essendo regista e sceneggiatore del film che approderà sui grandi schermi nel corso del 2025 con l’obiettivo di introdurre una nuova era DC.

Superman, David Corenswet e Rachel Brosnahan mostrano Clark e Lois sul set

Avvistati per la prima volta sul set in fase di riprese, David Corenswet e Rachel Brosnahan hanno introdotto i loro personaggi in Superman con la guida di James Gunn. La curiosità è fortissima in merito al nuovo progetto in fase di realizzazione, proprio perché il suo compito è stato presentato sin da subito come prezioso ed indispensabile: Superman servirà a lanciare una nuova era in casa DC, per la precisione il DCU di James Gunn. Attraverso i primi scatti trapelati e prontamente condivisi via X (precedente Twitter), il pubblico ha potuto dare un’occhiata al look di entrambi i personaggi. Nel caso di Corenswet, appare nelle vesti di Clark Kent per cui sprovvisto del suo costume da supereroe (che tuttavia James Gunn ha già mostrato su Instagram settimane fa). Clark appare sul set che immortala apparentemente una zona distrutta di Metropolis, indossando un mantello nero che protegge il suo costume da supereroe.





More images of David Corenswet on the set of 'SUPERMAN'



[📸Joshua Gunter https://t.co/qzt597wzdR] pic.twitter.com/uWa6UXHBji — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Anche Rachel Brosnahan ha introdotto la sua Lois, che indossa il suo iconico colore viola e al suo fianco appare anche Perry White: entrambi fuoriescono da quella che appare essere una grande nave, che potrebbe essere intesa a sua volta come un indizio. Anche Mister Terrific è stato avvistato durante le riprese di Superman, mostrando un primo sguardo al fedelissimo costume di scena tratto dai fumetti. La nave in questione, quindi, potrebbe appartenere proprio a Mister Terrific. La minaccia che ha causato scompiglio a Metropolis, del resto, non è stata ancora identificata. Sul set, infine, Clark e Lois si riuniscono e questa volta appare anche l'iconico costume di scena di Superman.





PERFEITA!



Rachel Brosnahan como Lois Lane no set de #Superman



E usando roxo! pic.twitter.com/j3JLlaQfEx — DCVERSO (@DCverso1) June 24, 2024