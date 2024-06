Superman, cosa ci fa Chris Pratt sul set?

News Cinema

Chris Pratt riappare sul set di James Gunn e scatena la curiosità dei fan, perché il set in questione è quello di Superman: sarà un indizio?

Avvistato: Chris Pratt si mostra sul set di Superman, il nuovo film in fase di realizzazione con la guida artistica di James Gunn. Nelle ultime settimane, il film ha più volte animato il web per alcuni dettagli condivisi dal regista attraverso i social, ma questa volta è Chris Pratt a scuotere le acque, mostrandosi sul set di Superman: cosa vorrà mai dire? Per molti è subito caccia all’indizio, nella speranza di rivederlo ancora una volta alle prese con la creatività di James Gunn. I due, del resto, hanno lavorato fianco a fianco per anni sul set Marvel alle prese con i Guardiani della Galassia. Ora che quel capitolo della loro vita è giunto al termine, Pratt ha deciso di fare visita al suo vecchio amico scatenando il panico tra i fan sul web. La sua visita sul set di Superman potrebbe avere un secondo fine?

Superman, Chris Pratt si aggira sul set e scatena le teorie dei fan

James Gunn ha più volte condiviso indizi e mostrato i suoi talenti sul set, ma questa volta propone un ospite a sorpresa la cui presenza ha scatenato le teorie dei fan: cosa ci fa Chris Pratt sul set di Superman? L’attore di Guardiani della Galassia siede dietro le quinte e segue attentamente ciò che accade sullo schermo davanti ai suoi occhi, una scena prontamente immortalata in uno scatto e condivisa anche da James Gunn. In didascalia, il regista ha semplicemente scritto: “È sempre piacevole avere gli amici in visita sul set”. Che si tratti di una semplice curiosità, quella di Chris Pratt? Oppure l’attore ha voluto dapprima scrutare da vicino un ambiente cinematografico che potrebbe presto coinvolgerlo? Chris Pratt, non molto tempo fa, aveva confessato ai microfoni di ComicBook che non avrebbe disprezzato una proposta sul fronte DC, soprattutto se mossa da James Gunn. E che in ogni caso non avrebbe escluso il suo ritorno come Star-Lord:

Probabilmente avrebbe più senso che fossi di nuovo Star-Lord. Ma tutto è possibile e specialmente con James alla DC. Forse c’è qualcosa per me proprio sotto al mio naso. Forse potrei fare entrambe le cose. Che dici, come suona? Penso che mi piacerebbe al 100% fare entrambe le cose.

Il nuovo scatto ha quindi alimentato la frenesia dei fan che sperano nel debutto DC di Chris Pratt. Nel frattempo le riprese di Superman procedono spedite, con protagonista David Corenswet nelle vesti dell’iconico Clark Kent.